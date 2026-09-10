Ο Άρης αλλάζει ενδεκάδα και αναζητά αντίδραση στο κύπελλο

Ο Άρης αφήνει πίσω του τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στρέφει το βλέμμα του στο σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας. Αντίπαλος είναι ο Αστέρας στην Τρίπολη, σε μία αναμέτρηση όπου οι «κιτρινόμαυροι» αναζητούν αντίδραση και νίκη. Το παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία για την ομάδα να ξαναβρεί την αγωνιστική της ισορροπία και να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθησή της.

Η αναμέτρηση στην Τρίπολη

Η σημερινή αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης διεξάγεται για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 17:45 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αγωνιστεί στην Τρίπολη, έχοντας στο πλευρό της και τον κόσμο της.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου ο Άρης χρειάζεται κάτι περισσότερο από μία απλή νίκη. Ο στόχος είναι να δείξει ότι η πρόσφατη βαριά ήττα δεν θα αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα από όσο πρέπει στην πορεία της σεζόν.

Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ και οι επιπτώσεις

Η ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ δεν επέφερε μόνο ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Άρη. Άνοιξε επίσης μια πρώτη σοβαρή συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα της ομάδας, ειδικά όταν το παιχνίδι ξέφυγε από τον έλεγχό της. Αυτή είναι μια κατάσταση που ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου καλείται τώρα να διορθώσει.

Η ομάδα αναζητά να βγάλει αγωνιστική και πνευματική αντίδραση, χτίζοντας ξανά την ψυχολογία της. Το ματς στην Τρίπολη προσφέρει την ευκαιρία να αποδείξει ο Άρης ότι μπορεί να διαχειριστεί σωστά την πρώτη κρίση της φετινής σεζόν.

Οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές προσώπων στην αρχική ενδεκάδα. Αυτή η απόφαση πηγάζει από την ανάγκη να μη επιβαρύνονται συνεχώς οι ίδιοι παίκτες, δεδομένου του ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος αγώνων που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Σωκράτης Διούδης. Στο κέντρο της άμυνας, ο Ματάρ αποτελεί βασικό υποψήφιο για το αρχικό σχήμα δίπλα στον Σούταλο, εφόσον ο Γένσεν πάρει ανάσες. Ο Πετρίς προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Χαρούπας αναμένεται να καλύψει το αριστερό.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο των Βοριαζίδη και Ράτσιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει, με τον Μανού Γκαρθία να υπολογίζεται για ένα ημίχρονο. Τα περισσότερα ερωτηματικά εντοπίζονται στην επιθετική γραμμή, ειδικότερα στις επιλογές για την κορυφή και τα άκρα. Οι Μιρ, Κουαμέ και Παλάσιος φαίνεται να έχουν προβάδισμα, ενώ οι Μορόν και Μπουσαϊντ παραμένουν επίσης μέσα στις βασικές σκέψεις του Έλληνα τεχνικού.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και το ντέρμπι της Τούμπας

Το σημερινό παιχνίδι λειτουργεί σε δύο επίπεδα για τον Άρη. Από τη μία, είναι μια αγωνιστική υποχρέωση που πρέπει να κερδηθεί. Από την άλλη, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για επανεκκίνηση μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ακολουθεί άμεσα, την προσεχή Κυριακή, στο γήπεδο της Τούμπας. Το βαρύ πρόγραμμα υποχρεώνει τον Μιχάλη Γρηγορίου να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, προκειμένου να διατηρήσει την ομάδα σε καλή φυσική κατάσταση και να την προετοιμάσει για τις επόμενες προκλήσεις.

Το ζητούμενο για τον Άρη είναι να χτίσει ξανά την ψυχολογία του πριν από το ντέρμπι στην Τούμπα. Η αναμέτρηση στην Τρίπολη είναι κρίσιμη για αυτόν τον σκοπό, προσφέροντας την πλατφόρμα για να αποδείξει η ομάδα την ικανότητά της να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta