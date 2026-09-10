Ο Ροντινέι έκανε νικηφόρο ντεμπούτο με τη Σάντος και εντυπωσίασε

Ο Ροντινέι, ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σάντος τα ξημερώματα της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του επικράτησε με σκορ 2-0 της Ατλέτικο Μινέιρο, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο των προημιτελικών του Copa Sudamericana. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως βασικός και ξεχώρισε με μια απίθανη ενέργεια, η οποία προκάλεσε ενθουσιασμό στις κερκίδες του Βίλα Μπελμίρο.

Το νικηφόρο ντεμπούτο του Ροντινέι με τη Σάντος

Ο Ροντινέι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Σάντος σε επίσημο αγώνα, συμμετέχοντας ενεργά στη νίκη της ομάδας του με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση αυτή ήταν κρίσιμη, καθώς αφορούσε τα προημιτελικά του Copa Sudamericana, με αντίπαλο την Ατλέτικο Μινέιρο. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα, δείχνοντας αμέσως την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για 87 λεπτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην άμυνα και συμβάλλοντας στην επικράτηση της Σάντος. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για τον Ροντινέι στη νέα του ομάδα, δίνοντας το έναυσμα για μια επιτυχημένη πορεία στους αγώνες που ακολουθούν.

Η ενέργεια που έγινε viral και ενθουσίασε

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ροντινέι πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή και απίθανη ενέργεια που τράβηξε τα βλέμματα όλων των παρευρισκομένων. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έκανε δύο διαδοχικές «ποδιές» σε αντιπάλους του, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα θεαματική και προκάλεσε «χαμό» στις κερκίδες του γηπέδου.

Η συγκεκριμένη στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη και γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν την τεχνική κατάρτιση και την αυτοπεποίθηση του παίκτη. Αυτή η ενέργεια αναδείχθηκε ως ένα από τα κυριότερα σημεία της αναμέτρησης, δείχνοντας την ικανότητα του Ροντινέι να προσφέρει θέαμα.

Ο Νεϊμάρ στις κερκίδες του Βίλα Μπελμίρο

Την αναμέτρηση παρακολούθησε από κοντά και ο διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Μπελμίρο. Η παρουσία του Νεϊμάρ προσέθεσε επιπλέον ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το ντεμπούτο του Ροντινέι με τη φανέλα της Σάντος.

Ο Νεϊμάρ φάνηκε να θαυμάζει τις ενέργειες του Ρόντι, όπως αναφέρεται, και σίγουρα η εντυπωσιακή διπλή «ποδιά» του 34χρονου αμυντικού δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ίδιο. Η παρουσία του διεθνούς αστέρα στις κερκίδες υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα και την προσοχή που δίνεται σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Οι σκόρερ που οδήγησαν τη Σάντος στη νίκη

Τη νίκη της Σάντος με το τελικό σκορ 2-0 εξασφάλισαν οι ποδοσφαιριστές Γουίλιαν Αράο και Ολιβα, οι οποίοι κατάφεραν να βρουν δίχτυα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Γουίλιαν Αράο, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως χαφ στον Παναθηναϊκό, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τη Σάντος στο 31ο λεπτό του αγώνα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Το δεύτερο τέρμα για τη Σάντος ήρθε αργότερα, στο 68ο λεπτό, από τον Ολιβα. Με αυτά τα δύο γκολ, η Σάντος κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα 2-0, εξασφαλίζοντας τη νίκη στα προημιτελικά του Copa Sudamericana. Οι επιδόσεις των δύο σκόρερ ήταν καθοριστικές για την επιτυχή έκβαση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta