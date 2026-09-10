Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς ως μία από τις χειρότερες στην ιστορία του αθλητισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, η οποία έφερε τον Σλοβένο σταρ από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο κ. Τραμπ δεν έκρυψε την έντονη αρνητική του άποψη για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του αθλητισμού. Μάλιστα, προχώρησε σε έναν ιστορικό παραλληλισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίφημη παραχώρηση του Μπέιμπ Ρουθ.

Η έντονη διαφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την ανταλλαγή Ντόντσιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA, αυτή που έφερε τον Λούκα Ντόντσιτς από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε την αρνητική του άποψη για την απόφαση της ομάδας του Ντάλας, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση ως μία από τις χειρότερες που έχουν γίνει στην ιστορία του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Είναι μεγάλη ομάδα οι Μάβερικς και ελπίζω να είναι καλοί. Πρέπει να σας πω, δεν καταλαβαίνω την ανταλλαγή του Ντόντσιτς. Αυτή η ανταλλαγή δεν είναι καλή, αλλά τι ξέρω εγώ από μπάσκετ; Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού».

Ο ιστορικός παραλληλισμός με την περίπτωση του Μπέιμπ Ρουθ

Προκειμένου να τονίσει το μέγεθος της κακής, κατά τη γνώμη του, συμφωνίας για τον Ντόντσιτς, ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε ως σημείο αναφοράς μία από τις πιο περίφημες μετακινήσεις στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού. Παραλλήλισε την υπόθεση Ντόντσιτς με την παραχώρηση του θρυλικού Μπέιμπ Ρουθ από τους Μπόστον Ρεντ Σοξ στους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση του Μπέιμπ Ρουθ έλαβε χώρα το 1919 και έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες και με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις αποφάσεις στον χώρο του μπέιζμπολ, αλλά και ευρύτερα στον αθλητισμό.

Οι λεπτομέρειες της «χειρότερης» ανταλλαγής στην ιστορία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση της ανταλλαγής του Μπέιμπ Ρουθ, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία που την καθιστούν, κατά τη γνώμη του, τη χειρότερη όλων των εποχών. «Στην πραγματικότητα η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού ήταν αυτή του μεγάλου Μπέιμπ Ρουθ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εξήγησε ότι στην περίπτωση αυτή, ο 19χρονος Μπέιμπ Ρουθ έφυγε από τους Ρεντ Σοξ για έναν 36χρονο τρίτο baseman και το ποσό των 100.000 δολαρίων. Ο κ. Τραμπ εκτίμησε μάλιστα την αξία του ποσού εκείνη την εποχή, λέγοντας: «Εκείνη την εποχή αυτό ήταν σαν 10 εκατομμύρια δολάρια, υποθέτω, επειδή η Βοστόνη χρειαζόταν λεφτά. Άρα ο Μπέιμπ θα είναι πάντα η χειρότερη ανταλλαγή».

Η προσωπική άποψη του Τραμπ και η πρόταση για επανεξέταση

Παρά τον σεβασμό του για τους Ντάλας Μάβερικς, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απορία του για την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς. «Αλλά και η ανταλλαγή του Λούκα δεν ήταν καλή», τόνισε, διαχωρίζοντας την περίπτωση του Σλοβένου από την ιστορική ανταλλαγή του Ρουθ, αλλά τοποθετώντας την στην ίδια κατηγορία των κακών συμφωνιών.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωστός για το επιχειρηματικό του δαιμόνιο και την ικανότητά του στις διαπραγματεύσεις, πρότεινε μάλιστα την πιθανότητα επανεξέτασης της συμφωνίας. «Ίσως να μπορούσαμε να το ξανακάνουμε εκείνο το deal. Εγώ κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη την ώρα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το deal», κατέληξε, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση, αν είχε την ευκαιρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta