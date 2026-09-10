Τέλος εποχής για Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακό: Ο Βάσκος «στρατηγός» που τον ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης και φεύγει σαν φίλος

Η ονειρική πορεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού έφτασε στο τέλος της. Ο Βάσκος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα σε μια περίοδο αστάθειας, κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση του Conference League, πραγματοποιώντας όνειρα ετών για τον σύλλογο στην Ευρώπη. Η αποχώρησή του χαρακτηρίζεται ως ένα φιλικό «αντίο», παρά την όποια γκρίνια, αναγνωρίζοντας την επιδραστικότητά του στους «ερυθρόλευκους».

Η άφιξη σε μια περίοδο αστάθειας

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και ασταθή περίοδο για την πειραϊκή ομάδα. Η προηγούμενη παρουσία του Κάρλος Καρβαλιάλ στον ερυθρόλευκο πάγκο, που διήρκεσε περίπου δύο μήνες, είχε αφήσει πίσω της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «καμένη γη».

Ο Βάσκος τεχνικός κλήθηκε να αναλάβει μια ομάδα που βρισκόταν «πρόθυρα νευρικής κρίσης», σε «τραγική κατάσταση» και «βουτηγμένη στην εσωστρέφεια». Για τον Μεντιλίμπαρ, αυτή ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε από τα σύνορα της Ισπανίας για να αναλάβει μια ομάδα, έχοντας απολυθεί λίγους μήνες νωρίτερα από τη Σεβίλλη, με την οποία είχε βρεθεί στο «Καραϊσκάκης» για το Super Cup Ευρώπης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η σύσταση Βαλβέρδε και η κίνηση Μαρινάκη

Η επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον πάγκο του Ολυμπιακού δεν ήταν τυχαία. Ο φίλος και συντοπίτης του, Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος γνώριζε καλά το περιβάλλον της πειραϊκής ομάδας, είχε προβλέψει την ικανότητα του Μεντιλίμπαρ να «μεταμορφώσει» τον Ολυμπιακό. Ο Βαλβέρδε έκανε τις σχετικές συστάσεις στην πρώην ομάδα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την άφιξη του Βάσκου τεχνικού.

Την ίδια προοπτική είδε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, προχωρώντας σε μια κίνηση που αποδείχθηκε «ματ». Στις 11 Φεβρουαρίου 2024, ο 63χρονος προπονητής ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος τεχνικός των Πειραιωτών, ξεκινώντας έτσι μια ιστορική θητεία με τα ερυθρόλευκα.

Η μεταμόρφωση και το αγωνιστικό πνεύμα

Ο Μεντιλίμπαρ δεν επιχείρησε να χτίσει την ομάδα από την αρχή μέσα στη σεζόν, αλλά επικεντρώθηκε στην τόνωση των σημείων που παρουσίαζαν προβλήματα. Ο Βάσκος τεχνικός κατάφερε να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση στους παίκτες και, κυρίως, να εμφυσήσει ξανά στην ομάδα το μαχητικό πνεύμα που είχε χαθεί.

Υπό την καθοδήγησή του, οι Πειραιώτες απέκτησαν ξανά δύναμη, πίεση και ταχύτητα στο αγωνιστικό τους προφίλ. Στον αγωνιστικό χώρο, αναδείχθηκαν σημαντικοί πρωταγωνιστές, με τους Φορτούνη, Ποντένσε, Ελ Καμπί, Ρέτσο και Ροντινέι να ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους και τη συμβολή τους στην πορεία της ομάδας.

Ο ιστορικός ευρωπαϊκός τίτλος

Με το δικό του «old school» στιλ, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά μέσα από σκληρή δουλειά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε ένα σπάνιο και μοναδικό επίτευγμα. Μέσα σε σχεδόν τέσσερις μήνες, ο Βάσκος προπονητής υπέγραψε την κατάκτηση του Conference League, φέρνοντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου στο Λιμάνι.

Έκανε πραγματικότητα το όνειρο του Βαγγέλη Μαρινάκη και των φίλων του Ολυμπιακού. Η εικόνα του, μετρημένος, σοβαρός, χωρίς τυμπανοκρουσίες και φορώντας ένα t-shirt της ομάδας σε όλες τις καιρικές συνθήκες, άφησε το στίγμα του, αναδεικνύοντας την προσγειωμένη και αποτελεσματική προσέγγισή του.

Μια αξιοζήλευτη πορεία

Η πορεία του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αν και σύντομη, υπήρξε αξιοζήλευτη και τον τοποθέτησε στη θέση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της ομάδας. Η κατάκτηση του Conference League το 2024 αποτέλεσε την κορωνίδα των επιτευγμάτων του.

Σύμφωνα με την περιγραφή της πορείας του, το 2025 αναμένεται να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ το 2026 θα ξεκινήσει με την κατάκτηση του Super Cup. Όλα τα καλά, όμως, στο ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή τελειώνουν, και έτσι η θητεία του ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά επιτυχίας και ένα φιλικό «αντίο».

Με πληροφορίες από: Newsit