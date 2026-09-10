Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Η εκκρεμότητα που μπορεί να ανεβάσει τους πράσινους στην κορυφή

Παναθηναϊκός και Κηφισιά τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ, σε μια εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους», καθώς μια νίκη μπορεί να τους ανεβάσει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το Newsit.gr και τον ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά της, η Κηφισιά επιδιώκει να κατακτήσει τους πρώτους της τρεις βαθμούς στη Super League, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση και να τονώσει την ψυχολογία της ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Η σημασία της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, έχοντας πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στις πρώτες αγωνιστικές της Super League. Προέρχεται από μια σημαντική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, σε αγώνα που διεξήχθη επίσης στο ΟΑΚΑ.

Σε περίπτωση που το «τριφύλλι» καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, θα φτάσει τις τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με τον πρωτοπόρο Παναιτωλικό στους εννέα βαθμούς. Παράλληλα, θα βρεθεί δύο βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ενισχύοντας τη θέση του στην κούρσα του τίτλου.

Οι στόχοι της Κηφισιάς

Η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Αυτός ο βαθμός προήλθε από την ισοπαλία (1-1) που απέσπασε κόντρα στην ΑΕΚ, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Ωστόσο, η ομάδα των Βορείων Προαστείων προέρχεται από ήττα στην έδρα του ΟΦΗ.

Παρά τη δύσκολη βαθμολογική της θέση, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα επιδιώξει να «πληγώσει» έναν ακόμα «μεγάλο» της Super League. Μια θετική εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα θα μπορούσαν να φτιάξουν την ψυχολογία των παικτών της, ενόψει της συνέχειας των αγώνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στις 15.09.2026, με την Κηφισιά να είναι γηπεδούχος στη Λεωφόρο, για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Απουσίες και επιστροφές στις δύο ομάδες

Για τον Παναθηναϊκό, ο Ντέσερς θα εκτίσει ποινή μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκκρεμεί να φανεί εάν η ποινή θα παραμείνει στις τρεις αγωνιστικές ή εάν θα πέσει στη μία, μετά την έφεση που άσκησε η ομάδα. Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει ακόμα στους τραυματίες Τσάπρα, Ίνγκασον, Τσιριβέγια και Παντελίδη, καθώς και στον ανέτοιμο Κρίστιανσεν.

Στην Κηφισιά, εκτός αποστολής έμειναν οι Βαν Άιμα και Έμπο. Ωστόσο, ο Γιον Ντε Λουίς είναι και πάλι διαθέσιμος για τον προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή για την ομάδα του.

Πιθανές ενδεκάδες και διαιτητικό τιμ

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ, αναμένεται να αποτελείται από τους εξής παίκτες: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη.

Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο προπονητής Λέτο αναμένεται να παρατάξει τους: Ραμίρεζ, Μάνσο, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Τζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντόνισε και Σαγκάλ.

Το διαιτητικό τιμ της αναμέτρησης θα περιλαμβάνει τους βοηθούς Γιώργο Στεφανή από την Καρδίτσα και Κωνσταντίνο Μάτσα από το Ηράκλειο.

Το ιστορικό της αναβολής και η νέα ημερομηνία

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς είχε αρχικά αναβληθεί κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού. Ο λόγος της αναβολής ήταν η ανάγκη της ομάδας να αφιερωθεί στους αγώνες της στα πλέι οφ του Conference League, μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η αναμέτρηση μεταφέρθηκε και τελικά θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit