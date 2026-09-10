Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε

Η Μπενφίκα πανηγύρισε μια άνετη εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Μορεϊρένσε με σκορ 4-0. Ο Έλληνας επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση, σημειώνοντας το πρώτο και σημαντικότερο τέρμα της αναμέτρησης. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπενφίκα ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος, διατηρώντας επαφή με την κορυφή.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο παίκτης που έβαλε το πρώτο γκολ για την Μπενφίκα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Το τέρμα αυτό σημειώθηκε από την άσπρη βούλα, με τον Έλληνα επιθετικό να ευστοχεί σε πέναλτι, δείχνοντας την ψυχραιμία του.

Η επίτευξη του γκολ έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-0 υπέρ της Μπενφίκα. Αυτό το τέρμα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς άνοιξε τον δρόμο προς την άνετη επικράτηση των «αετών» επί της Μορεϊρένσε, δίνοντας ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια του αγώνα.

Η πορεία προς την άνετη επικράτηση

Μετά το γκολ του Παυλίδη που έδωσε το προβάδισμα, η Μπενφίκα συνέχισε να πιέζει και να διευρύνει το προβάδισμά της στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σιέλντερουπ ήταν ο επόμενος που βρήκε δίχτυα στο 55ο λεπτό, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του και ανεβάζοντας το σκορ σε 2-0.

Λίγα λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στο 59ο λεπτό, ο Πρεστιάνι σημείωσε το τρίτο γκολ για την Μπενφίκα, ανεβάζοντας το σκορ σε 3-0 και κάνοντας την επικράτηση ακόμα πιο άνετη. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε από τον Άουρσνες στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από μια επιτυχημένη ασίστ του Σιέλντερουπ, ο οποίος είχε ήδη σκοράρει.

Η θέση της Μπενφίκα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα

Με την άνετη εκτός έδρας νίκη επί της Μορεϊρένσε, η Μπενφίκα κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Πορτογαλίας. Η ομάδα βρίσκεται πλέον δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο, η οποία διατηρεί ένα εντυπωσιακό σερί.

Η Πόρτο έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το απόλυτο, έχοντας πετύχει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα. Η Μπενφίκα, με την επικράτησή της, συνεχίζει την πορεία της, δείχνοντας πως είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την κορυφή.

Τα επιτεύγματα του Βαγγέλη Παυλίδη τη φετινή σεζόν

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Με το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Μορεϊρένσε, έφτασε συνολικά τα δώδεκα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας αυτό το ορόσημο μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα έχει επιτευχθεί σε μόλις δέκα συμμετοχές του Έλληνα επιθετικού, τόσο σε αγώνες εντός όσο και εκτός συνόρων.

Από τα δώδεκα αυτά γκολ, τα έξι έχουν σημειωθεί ειδικότερα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου ο Βαγγέλης Παυλίδης αναδεικνύεται ως ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να μην έχει φρένα, συνεχίζοντας να σκοράρει με συνέπεια και να συμβάλλει καθοριστικά στις επιτυχίες της Μπενφίκα, αποτελώντας έναν βασικό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta