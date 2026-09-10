Champions League: Νίκες με ανατροπές για Λίβερπουλ και Σπόρτινγκ, πεντάρα της Παρί

Συναρπαστικές αναμετρήσεις περιλάμβανε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Λίβερπουλ να εξασφαλίζει μια σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Παράλληλα, η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε μια εμφατική επικράτηση απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ακολούθησε το παράδειγμα των «κόκκινων» και κέρδισε με ανατροπή τη Γαλατασαράι. Η ΑΕΚ, μετά την ολοκλήρωση των 2/3 της πρώτης αγωνιστικής, βρίσκεται στη 12η θέση της διοργάνωσης.

Η ανατροπή της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ». Οι «ρεντς» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους ενάντια στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Η αναμέτρηση αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι δύο ομάδες έκαναν πρεμιέρα στη League Phase στο «Άνφιλντ».

Οι «ροχιμπλάνκος» ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Γιορέντε πάγωσε το «Άνφιλντ». Μετά από εξαιρετική ασίστ του Άλβαρες, ο Γιορέντε βρέθηκε σε τετ α τετ με τον Άλισον και πλάσαρε ιδανικά, σημειώνοντας το πέμπτο του γκολ ενάντια στους «κόκκινους» μέσα στην έδρα τους. Λίγο αργότερα, στο 27ο λεπτό, η Ατλέτικο λίγο έλειψε να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά ο Άλισον απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Χούλιαν Άλβαρες.

Η απάντηση από πλευράς των γηπεδούχων ήρθε στο 40ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας και πλασέ του Μπαρκολά που απέκρουσε ο Όμπλακ, ο Αραούχο έγινε αποδέκτης της μπάλας και βρήκε με εξαιρετικό τακουνάκι τον Σομποζλάι. Ο Ούγγρος μέσος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αποκαθιστώντας την ισορροπία στο 1-1, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Η ολική ανατροπή για την ομάδα του Αντονι Ιραόλα ήρθε στο 50ο λεπτό. Ο Ενγκουμόα έκανε το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και κατέληξε στον ΜακΆλιστερ. Ο Αργεντινός μέσος εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» με το αριστερό έξω από τη μεγάλη περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και «υπογράφοντας» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στη φετινή League Phase. Οι παίκτες του Τσόλο έψαξαν στη συνέχεια την ισοφάριση με τους Άλβαρες και Χάντσκο, εντούτοις δεν κατάφεραν να αποφύγουν ακόμα μία ήττα στο Μέρσεϊσαϊντ. Στο φινάλε του αγώνα, ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 88ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Κέρκεζ.

Πάρτι γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε ένα «πάρτι» στο Παρίσι κόντρα στην αδύναμη Σλόβαν Μπρατισλάβας, πανηγυρίζοντας μια ευρεία νίκη με 6-1. Οι Παριζιάνοι δεν βρήκαν καμία αντίσταση από την αρχή του αγώνα, δείχνοντας την ανωτερότητά τους.

Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 17ο λεπτό, ενώ έξι λεπτά αργότερα, στο 23ο λεπτό, διπλασίασε τόσο τα δικά του τέρματα όσο και αυτά της ομάδας του με κοντινή κεφαλιά. Ο Φεράν Τόρες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 31ο λεπτό, στέλνοντας την ομάδα του άνετη στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Ο Ισπανός επιθετικός συνέχισε το εντυπωσιακό του έργο και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ακόμα δύο γκολ στο 47ο και το 57ο λεπτό. Με αυτά τα τέρματα, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το πρώτο του γαλλικό χατ τρικ, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή του πορεία με τους Παριζιάνους. Ο Καμαρά μείωσε σε 5-1 στο 58ο λεπτό, ενώ ο Ρουίθ στο 87ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επέστρεψε κόντρα στη Γαλατασαράι

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ακολούθησε το παράδειγμα της Λίβερπουλ και κέρδισε 3-1 τη Γαλατασαράι, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς. Η Γαλατά άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με αυτογκόλ του Ινάσιο, βάζοντας σε μπελάδες τους Πορτογάλους.

Ο Κατάμο έφερε στα ίσα το ματς στο 27ο λεπτό, με το σκορ να παραμένει 1-1 μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σουάρες ανέτρεψε το σκορ στο 57ο λεπτό για την Σπόρτινγκ από την άσπρη βούλα. Ο Σαλαζάρ, με ένα εντυπωσιακό γκολ, «καθάρισε» το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στη League Phase.

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 85 λεπτά, ενώ ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 74ο λεπτό, χωρίς ωστόσο να έχει συμμετοχή σε κάποιο τέρμα.

Η θέση της ΑΕΚ στη League Phase

Μετά την ολοκλήρωση των 2/3 της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ βρίσκεται στην 12η θέση. Η «Ένωση» είχε ξεκινήσει τη διοργάνωση με νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της, εξασφαλίζοντας τους πρώτους της βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta