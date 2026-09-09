Η ΚΑΕ Αμαρουσίου ανακοίνωσε τον Γιώργο Συρίδη ως γενικό διευθυντή

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη θέση του γενικού διευθυντή της ομάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γιώργος Συρίδης αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση από την ίδια διοικητική θέση στον σύλλογο των Βορείων Προαστίων.

Η νέα διοικητική θέση του Γιώργου Συρίδη

Ο Γιώργος Συρίδης είναι το πρόσωπο που επιλέχθηκε για να καλύψει τη σημαντική θέση του γενικού διευθυντή στην ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων γνωστοποίησε την ανάληψη των καθηκόντων του, επιβεβαιώνοντας τη νέα προσθήκη στο διοικητικό της σχήμα. Ο κ. Συρίδης αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης, όπως αναφέρθηκε από την ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 έκανε σαφές ότι ο Γιώργος Συρίδης θα είναι ο νέος γενικός διευθυντής του συλλόγου. Η ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί κεντρικό σημείο της είδησης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της θητείας του σε αυτόν τον νευραλγικό ρόλο εντός της ομάδας.

Η αποχώρηση του Κώστα Κώτση

Η αλλαγή στη θέση του γενικού διευθυντή στο Μαρούσι προέκυψε μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση. Ο κ. Κώτσης κατείχε προηγουμένως τη συγκεκριμένη θέση στον σύλλογο. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου αναφέρει ρητά ότι η ανάληψη των καθηκόντων από τον Γιώργο Συρίδη έπεται της αποχώρησης του προηγούμενου γενικού διευθυντή.

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Κώστα Κώτση από τη θέση του γενικού διευθυντή. Αυτή η διοικητική μεταβολή οδήγησε στην αναζήτηση και τελικά στην επιλογή του διαδόχου του. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προχώρησε στην αντικατάσταση, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη λειτουργία της διοίκησης.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου ήταν αυτή που έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων γνωστοποίησε στο κοινό την αλλαγή στη διοικητική της δομή. Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία περιγράφεται η νέα κατάσταση.

Στην επίσημη δήλωση της ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 αναφέρεται συγκεκριμένα: «H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει ότι μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση, την θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης». Αυτή η δήλωση αποτελεί την πηγή της πληροφορίας για την ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον κ. Συρίδη και την αποχώρηση του προκατόχου του.

Το Μαρούσι και η διοικητική του αναδιάρθρωση

Το Μαρούσι, ως ομάδα των Βορείων Προαστίων, προχώρησε σε μια σημαντική διοικητική αναδιάρθρωση με την αλλαγή στη θέση του γενικού διευθυντή. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου, με την πλήρη ονομασία της ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896, έλαβε την απόφαση να τοποθετήσει τον Γιώργο Συρίδη σε αυτόν τον κεντρικό ρόλο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διοικητικών λειτουργιών του συλλόγου.

Η ομάδα, η οποία εδρεύει στα Βόρεια Προάστια, διασφαλίζει με αυτή την ανακοίνωση τη στελέχωση της θέσης του γενικού διευθυντή. Η διαδοχή στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί ένα τυπικό αλλά σημαντικό βήμα για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας και της διοικητικής σταθερότητας του αθλητικού σωματείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta