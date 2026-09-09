Η Κίνα επικράτησε του Πουέρτο Ρίκο με 75-72 και προκρίθηκε στα προημιτελικά

Η εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών της Κίνας εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επικρατώντας του Πουέρτο Ρίκο με σκορ 75-72. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο Βερολίνο, αποτέλεσε έναν τρίτο ενδιάμεσο νοκ άουτ αγώνα, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η νίκη αυτή φέρνει την Κίνα αντιμέτωπη με τη Γαλλία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ένα ματς με συνεχείς εναλλαγές

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κίνα και το Πουέρτο Ρίκο ήταν ένα πραγματικό θρίλερ, με την αγωνία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκειά του. Καταγράφηκαν συνολικά 22 εναλλαγές στο προβάδισμα και 10 ισοπαλίες, γεγονός που υπογραμμίζει την αμφίρροπη φύση της αναμέτρησης.

Η μεγαλύτερη διαφορά πόντων που σημειώθηκε στον αγώνα δεν ξεπέρασε τους 6 πόντους, δείχνοντας πόσο κοντά ήταν οι δύο ομάδες σε απόδοση. Αυτή η σταθερή ισορροπία κράτησε τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελικό σφύριγμα, με το Πουέρτο Ρίκο να φτάνει κοντά στο να προκαλέσει σοκ στις Ασιάτισσες.

Η κρίσιμη τέταρτη περίοδος

Η τελευταία περίοδος του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της πρόκρισης. Το Πουέρτο Ρίκο ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενο με 55-52 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, θέτοντας σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες των Ασιατισσών.

Ωστόσο, οι Κινέζες αντέδρασαν άμεσα. Χρειάστηκαν μόνο τέσσερα λεπτά για να αντιληφθούν τον κίνδυνο και με ένα επιμέρους σκορ 12-4, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να περάσουν μπροστά με 59-64 στο 35ο λεπτό. Παρόλα αυτά, ο αγώνας είχε πολύ δρόμο ακόμα, καθώς το Πουέρτο Ρίκο δεν το έβαλε κάτω, ισοφαρίζοντας σε 66-66 στο 37ο λεπτό, με καλάθι της Πάμελα Ροσάδο.

Τα τρίποντα που έκριναν την πρόκριση

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, η Ζου Χαν ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο για την Κίνα, βγάζοντας την ομάδα της από δύσκολες καταστάσεις. Με ένα εύστοχο τρίποντο, έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα της, διαμορφώνοντας το σκορ σε 66-69.

Λίγο αργότερα, η Ζινιού Λούα ακολούθησε το παράδειγμά της, πετυχαίνοντας ένα ακόμη τρίποντο. Αυτό το καλάθι εκτόξευσε τη διαφορά στους 6 πόντους, φέρνοντας το σκορ στο 66-72, μόλις 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Το Πουέρτο Ρίκο προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 70-72 στα 25 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, αμέσως μετά έγινε φάουλ και η Γουάνγκ ευστόχησε και στις δύο βολές στα 17 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας τη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση για την Κίνα, αφήνοντας την αντίπαλό της με ένα πολύ μεγάλο «κρίμα» να την καταδιώκει.

Κορυφαίες επιδόσεις των παικτριών

Από την πλευρά της Κίνας, η Ζου Χαν ξεχώρισε με την εκπληκτική της εμφάνιση, σημειώνοντας 21 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ. Ήταν επίσης υπεύθυνη για το σπουδαίο τρίποντο που διαμόρφωσε το σκορ σε 66-69, σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Η Γιάνγκ πραγματοποίησε μια βραδιά καριέρας, προσφέροντας 15 πόντους και 11 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οργανωτική λειτουργία της ομάδας. Επίσης, η θηριώδης Ζανγκ είχε σημαντική παρουσία κάτω από τα καλάθια, με 13 πόντους και εξαιρετική ευστοχία στα δίποντα, με 5/6.

Για το Πουέρτο Ρίκο, η Τρίνιτι Σαν Αντόνιο έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση, σημειώνοντας 24 πόντους, ενώ η Στάφορντ πρόσθεσε άλλους 16 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας της, η οποία δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την τελική έκβαση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta