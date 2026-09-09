Κηφισιά: Ο Έμπο δανεικός στη Νέα Σαλαμίνα

Ο Τιμιπέρε Έμπο, ο Νιγηριανός μέσος της Κηφισιάς, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, φορώντας τη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με τη μορφή δανεισμού, έπειτα από συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην κυπριακή ομάδα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ο δανεισμός του Νιγηριανού μέσου

Η ΠΑΕ Κηφισιά προχώρησε στην παραχώρηση του Τιμιπέρε Έμπο στη Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, με τη μορφή δανεισμού. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη μετακίνηση του Νιγηριανού μέσου στην κυπριακή ομάδα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Έμπο θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε και από την επίσημη ανακοίνωση του κυπριακού συλλόγου, η οποία αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Το προφίλ του Τιμιπέρε Έμπο

Ο Τιμιπέρε Τζόνσον Έμπο, γεννημένος στις 19 Ιουνίου του 2002, είναι ένας 24χρονος Νιγηριανός ποδοσφαιριστής με ύψος 1,82 μέτρα. Η κύρια θέση του είναι αυτή του αμυντικού μέσου, ωστόσο διαθέτει την ικανότητα να καλύψει και τη θέση του κεντρικού αμυντικού, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα του.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από την Clique Sports στη Νιγηρία. Το 2021, ο Έμπο μετακόμισε στην Ελλάδα, εντασσόμενος στον Αστέρα Τρίπολης. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε άλλες ελληνικές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός Β΄ και ο Ηρακλής, πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση της κυπριακής ομάδας

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση του Έμπο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την ΠΑΕ Κηφισιά για τον δανεισμό του 24χρονου Νιγηριανού μέσου Timipere Johnson Eboh, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026–2027.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει με ένα μήνυμα καλωσορίσματος προς τον ποδοσφαιριστή: «Καλωσορίζουμε τον Timipere στην ερυθρόλευκη οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσδοκία της Νέας Σαλαμίνας για την προσφορά του Έμπο στην ομάδα.

Αλλαγές στο ρόστερ της Κηφισιάς

Ο δανεισμός του Τιμιπέρε Έμπο στη Νέα Σαλαμίνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης στο ρόστερ της Κηφισιάς. Με την αποχώρηση του Νιγηριανού μέσου, καθώς και των Λίγδα και Χαχούλη, οι οποίοι παραχωρήθηκαν στη Νίκη Βόλου, το δυναμικό της αθηναϊκής ομάδας έχει ήδη μειωθεί.

Αρχικά, το ρόστερ της Κηφισιάς αριθμούσε 35 παίκτες, ενώ μετά τις συγκεκριμένες μετακινήσεις, ο αριθμός αυτός έχει πέσει στους 32. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω αποχωρήσεις από την Κηφισιά, καθώς η ομάδα προχωρά σε προσαρμογές του έμψυχου δυναμικού της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta