Η WTA αντιμέτωπη με προβλεπόμενη ζημία 26 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2026

Ορατός είναι ο κίνδυνος χρεοκοπίας για τη Γυναικεία Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (WTA), καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2026 θα κλείσει με σημαντικό οικονομικό έλλειμμα. Τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά υποδηλώνουν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο για το έτος 2027. Η είδηση αυτή, η οποία προέκυψε από τους Times, αναφέρει πως η WTA αναμένεται να καταγράψει ζημία 26 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2026, γεγονός που καθιστά αβέβαιο τον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά.

Ορατός ο κίνδυνος χρεοκοπίας

Η WTA αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να εξαντλήσει τα κεφάλαιά της, γεγονός που δημιουργεί ένα αβέβαιο μέλλον για την ομοσπονδία. Εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η WTA θα βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειμμα μέχρι το φθινόπωρο του 2027.

Αυτή η οικονομική «τρύπα» αποτελεί σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα της ομοσπονδίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία και τον προγραμματισμό των διοργανώσεών της για τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση για τα WTA Finals και οι επιπτώσεις

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της οικονομικής «τρύπας» είναι η λήξη της διεξαγωγής των WTA Finals στο Ριάντ, καθώς και η συνεπαγόμενη απώλεια χορηγιών. Η WTA αναγκάστηκε να μεταφέρει τα Finals από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας ζητημάτων που αφορούν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, αλλά και λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί εκεί. Η μεταφορά της διοργάνωσης είχε άμεσες οικονομικές επιπτώσεις για την ομοσπονδία.

Νέα έδρα και μειωμένα έσοδα

Για το έτος 2026, τα WTA Finals θα φιλοξενηθούν στο Indian Wells. Αυτή η αλλαγή έδρας, ωστόσο, συνεπάγεται μειωμένα έσοδα για την ομοσπονδία, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και τις παίκτριες.

Η μετακίνηση της διοργάνωσης από το Ριάντ στο Indian Wells, αν και επιβεβλημένη για τους προαναφερθέντες λόγους, έχει αρνητικό αντίκτυπο στον οικονομικό προϋπολογισμό της WTA και κατ’ επέκταση στις αμοιβές των αθλητριών.

Η συμφωνία με την CVC Capital Partners και οι προκλήσεις του 2027

Οι οικονομικές προϋποθέσεις αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο δυσμενείς το 2027. Το συγκεκριμένο έτος θα είναι το τελευταίο κατά το οποίο η διοργάνωση θα λάβει το ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τη συμφωνία της με την CVC Capital Partners.

Η συμφωνία αυτή είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2023. Μέσω της εμπορικής συνεργασίας με την CVC, η WTA είχε επιλέξει να βασιστεί στη Μέση Ανατολή, όμως οι παγκόσμιες συνθήκες στην περιοχή οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Ανεξάρτητα τα Grand Slam, αλλά σε κίνδυνο το γυναικείο τένις

Η τρέχουσα κρίση που αντιμετωπίζει η WTA δεν επηρεάζει σε αυτή τη φάση τα Grand Slam, καθώς οι συγκεκριμένες διοργανώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα. Παρόλα αυτά, το τένις γυναικών συνολικά βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης της ομοσπονδίας.

Η διαφαινόμενη οικονομική αστάθεια της WTA δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την αυτονομία των Grand Slam.

Με πληροφορίες από: Gazzetta