Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έρχεται στην Ελλάδα την Πέμπτη για τον Ολυμπιακό

Η νέα εποχή για τον Ολυμπιακό ξεκινά με την άφιξη του Ισπανού τεχνικού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος προπονητής αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του και να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους». Η έλευσή του σηματοδοτεί την έναρξη της «μετά Μεντιλίμπαρ» εποχής για τον πειραϊκό σύλλογο.

Ο νέος τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός προχωρά στην επόμενη ημέρα του με την έλευση του Βάσκου τεχνικού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο 55χρονος προπονητής θα είναι ο επόμενος που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας, διαδεχόμενος τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η άφιξή του στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Ο Αλγκουαθίλ θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού αμέσως μετά την άφιξή του. Η επιλογή του Ισπανού τεχνικού αποτελεί προσωπική απόφαση του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος φέρεται να τον είχε επιθυμήσει και για τη Σεβίλλη στο παρελθόν.

Η προπονητική του φιλοσοφία και τα πρώτα βήματα

Σε ό,τι αφορά την τακτική του προσέγγιση, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προτιμά το σύστημα 4-1-4-1. Αυτή η διάταξη είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της προπονητικής του φιλοσοφίας, την οποία αναμένεται να εφαρμόσει και στους «ερυθρόλευκους».

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β', όπου εργάστηκε αρχικά ως βοηθός προπονητή. Εκεί απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες στον πάγκο, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του και εμβαθύνοντας στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Η άνοδος στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μετά την εμπειρία του ως βοηθός στην δεύτερη ομάδα, ο Αλγκουαθίλ ανέλαβε στη συνέχεια τα ηνία της Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' ως επικεφαλής προπονητής. Η επιτυχημένη του παρουσία στην ομάδα αυτή οδήγησε στην προαγωγή του στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στην κορυφαία ομάδα του συλλόγου, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ παρέμεινε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, από το 2018 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας, καθιερώθηκε ως ένας ικανός προπονητής, αφήνοντας το στίγμα του στον ισπανικό σύλλογο.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας και η διεθνής εμπειρία

Μία από τις πλέον αξιοσημείωτες επιτυχίες στην προπονητική πορεία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας. Ο Βάσκος τεχνικός οδήγησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στην κορυφή του θεσμού την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ένα επίτευγμα που αναδεικνύει τις ικανότητές του.

Πριν την τωρινή του συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Αλγκουαθίλ είχε μια σημαντική θητεία και εκτός Ισπανίας, στην ομάδα της Αλ Σαμπάμπ. Η παρουσία του στον σύλλογο αυτό διήρκεσε έως τον Φεβρουάριο του 2026, προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση στην προπονητική του εμπειρία.

Γενικότερα, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνοδεύουν πολύ καλές συστάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτές οι συστάσεις υπογραμμίζουν την αναγνώριση του έργου του και την εκτίμηση των ικανοτήτων του από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, ενόψει της νέας του πρόκλησης με τους «ερυθρόλευκους».

Με πληροφορίες από: Gazzetta