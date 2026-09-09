Ολυμπιακός: Τέλος στη συνεργασία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην συνεργασία του Ολυμπιακού με τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη λήξη της σχέσης της με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Η θητεία του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» σημαδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του UEFA Conference League και του ιστορικού τρεμπλ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την εκτίμηση και τον σεβασμό της προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το κείμενο της ανακοίνωσης υπογράμμισε τη συνεισφορά του προπονητή στις ιστορικές στιγμές του συλλόγου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός σημείωσε επίσης πως «στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει». Αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το τέλος της συνεργασίας, τονίζοντας παράλληλα την αιώνια σύνδεση του προπονητή με τον σύλλογο λόγω των επιτευγμάτων του που θα παραμείνουν ανεξίτηλα στην ιστορία του.

Η ιστορική κατάκτηση του UEFA Conference League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την κατάκτηση του UEFA Conference League, μία επιτυχία που χαρακτηρίστηκε ως όνειρο για κάθε φίλο του Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα. Η παρουσία του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας ήταν καθοριστική, με την ΠΑΕ να τονίζει ότι ο ίδιος έγινε «αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ». Η κατάκτηση αυτή σηματοδότησε μια νέα εποχή για τον σύλλογο στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε ένα κορυφαίο επίτευγμα στην ιστορία του συλλόγου, φέρνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Μεντιλίμπαρ αναγνωρίστηκε για τον ρόλο του σε αυτή την επιτυχία, η οποία προσέδωσε στον σύλλογο ένα τρόπαιο με διεθνή ακτινοβολία και ανέβασε το κύρος του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του. Η ομάδα έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που έτρεφαν γενιές φιλάθλων.

Το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων

Πέρα από την ευρωπαϊκή επιτυχία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδήγησε τον Ολυμπιακό και στην κατάκτηση του ιστορικού τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου. Αυτό το τρεμπλ περιλάμβανε το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, συμπληρώνοντας μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις για τους «ερυθρόλευκους» και γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος, δηλώνοντας ότι ο κόουτς «έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ». Η τριπλή αυτή επιτυχία, η οποία συνέπεσε με την επέτειο των 100 χρόνων του συλλόγου, προσέδωσε επιπλέον ιστορικό βάρος στην προσφορά του Ισπανού προπονητή, καθιστώντας τον αναπόσπαστο κομμάτι της ερυθρόλευκης κληρονομιάς.

Η κληρονομιά και η σχέση με την ερυθρόλευκη οικογένεια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογό μας». Η διοίκηση του Ολυμπιακού τόνισε ότι ο προπονητής «θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας».

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα τον συνοδεύουν παντοτινά, όπως αναφέρθηκε, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που ένωσαν τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η ΠΑΕ απευθύνθηκε στον Μεντιλίμπαρ με τον χαρακτηρισμό «Στρατηγέ», υπογραμμίζοντας την αναγνώριση της προσφοράς του και την ιδιαίτερη θέση που κατέχει πλέον στην ιστορία του συλλόγου, ως ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis