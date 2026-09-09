Η Έλενα Ριμπάκινα στα ημιτελικά του US Open και στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης

Η Έλενα Ριμπάκινα πέρασε στα ημιτελικά του US Open, επικρατώντας της Κινγουέν Ζενγκ με 2-1 σετ. Αυτή η νίκη της εξασφάλισε παράλληλα την παρθενική της παρουσία στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μοσχοβίτισσα τενίστρια, η οποία αγωνίζεται για το Καζακστάν από το 2018, είχε θέσει ως στόχο την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης κατά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη για το τουρνουά.

Η πορεία προς την κορυφή

Η 28χρονη Έλενα Ριμπάκινα είχε μπροστά της μια σημαντική πρόκληση κατά τη συμμετοχή της στο US Open. Στόχος της ήταν να πατήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Για να το επιτύχει αυτό, χρειαζόταν να φθάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ριμπάκινα, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα του Καζακστάν από το 2018, κατάφερε να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο. Με την πρόκρισή της στα ημιτελικά, εξασφάλισε ότι από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα φιγουράρει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ανεξάρτητα από την περαιτέρω πορεία της στο US Open.

Η μάχη με την Κινγουέν Ζενγκ

Στον προημιτελικό αγώνα, η Έλενα Ριμπάκινα αντιμετώπισε την Κινγουέν Ζενγκ. Η Ζενγκ υποχρέωσε τη Ριμπάκινα να χάσει το πρώτο της σετ στο τουρνουά, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-6. Ωστόσο, η Ριμπάκινα αντέδρασε δυναμικά.

Η τενίστρια από το Καζακστάν έφερε γρήγορα τον προημιτελικό στο τρίτο σετ, επικρατώντας στο δεύτερο με 6-1. Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η Ριμπάκινα πέτυχε ένα κρίσιμο break στο 9ο game, διαμορφώνοντας το σκορ σε 5-4. Στη συνέχεια, σερβίροντας, έφθασε στο 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά.

Επόμενος στόχος ο τελικός

Με την πρόκριση αυτή, η Έλενα Ριμπάκινα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ημιτελικό του US Open. Εκεί, θα διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλός της στον ημιτελικό θα είναι μία εκ των Μίρα Αντρέεβα ή Κόκο Γκοφ.

Ο απώτερος στόχος της Ριμπάκινα είναι να φθάσει στην κατάκτηση του τρίτου της τίτλου Grand Slam. Έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο Grand Slam τίτλους: το Wimbledon το 2022 και το φετινό Australian Open.

Δηλώσεις και η πορεία της Ζενγκ

Μετά τη νίκη της και την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, η Έλενα Ριμπάκινα προέβη σε δηλώσεις. «Είναι απλά ένας αριθμός, φυσικά είμαι στα ημιτελικά, έτσι στόχος μου είναι να κατακτώ το τουρνουά που αγωνίζομαι, πηγαίνω κάθε παιχνίδι τη φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Κινγουέν Ζενγκ, παρά την ήττα της στον προημιτελικό, εξαργύρωσε την επιτυχημένη πορεία της στο τουρνουά, ξεκινώντας από τα προκριματικά. Η πορεία της αυτή θα της αποφέρει άνοδο 69 θέσεων στο παγκόσμιο ράνκινγκ, φτάνοντας στην 52η θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta