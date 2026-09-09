Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Φέγενορντ με γκολάρα του Γιαμάλ και παρθενικό τέρμα του Ζεσούς

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στην πρώτη «στροφή» της League Phase του Champions League, καταγράφοντας μια εμφατική νίκη επί της Φέγενορντ. Στην πρεμιέρα των Μπλαουγκράνα, ξεχώρισαν οι επιδόσεις του νεαρού Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, αλλά και του Γκάμπριελ Ζεσούς, που πέτυχε το παρθενικό του τέρμα με την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Το παρθενικό γκολ του Λαμίν Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε να γράψει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ του Champions League, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το γκολ του Ισπανού σταρ ήρθε σε μια στιγμή που η Μπαρτσελόνα είχε ήδη επιβάλει τον ρυθμό της στον αγώνα, κάνοντας «πάρτι» απέναντι στη Φέγενορντ.

Η εκτέλεση του φάουλ από τον Γιαμάλ ήταν εξαιρετική, καθώς η μπάλα πέρασε μέσα από το τείχος των αντιπάλων και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 4-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Αυτό το τέρμα υπογράμμισε την παρουσία του Γιαμάλ στην αναμέτρηση, ο οποίος φάνηκε να «ζωγραφίζει» από την αρχή της αναμέτρησης.

Το πρώτο τέρμα του Γκάμπριελ Ζεσούς

Στη συνέχεια, ο Γκάμπριελ Ζεσούς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Χάνσι Φλικ, πανηγύρισε και αυτός το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League. Το τέρμα του Ζεσούς ήρθε μετά από μια τρομερή σέντρα του Γιαμάλ, ο οποίος, αφού είχε σκοράρει ο ίδιος, «σέρβιρε» και τον συμπαίκτη του.

Αυτό το γκολ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 5-1, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση από τους Μπλαουγκράνα. Η συνεργασία των δύο παικτών αποτέλεσε ένα από τα highlights της αναμέτρησης, δείχνοντας τις προοπτικές της ομάδας.

Η επιθετική κυριαρχία της Μπαρτσελόνα

Πριν από τα γκολ των Γιαμάλ και Ζεσούς, η Μπαρτσελόνα είχε ήδη δείξει τις επιθετικές της διαθέσεις. Ο Ραφίνια είχε σημειώσει δύο τέρματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κυριαρχία των Μπλαουγκράνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έδειξε από νωρίς την πρόθεσή της να επιτεθεί και να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Επιπλέον, ο Αντεγιέμι είχε προσθέσει και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, βρίσκοντας δίχτυα στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Μπλαουγκράνα φάνηκαν να απολαμβάνουν το παιχνίδι, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως «πάρτι» στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

Ο αγώνας αυτός σηματοδότησε την πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στην πρώτη «στροφή» της League Phase του Champions League. Η ομάδα αντιμετώπισε τη Φέγενορντ, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίαμβο για τους γηπεδούχους. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση στους Μπλαουγκράνα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, είδε τους παίκτες του να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο, με τους νεαρούς αλλά και τους νέους παίκτες να πρωταγωνιστούν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για την ομάδα στην προσπάθειά της να διακριθεί στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta