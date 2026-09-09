Η Στουτγκάρδη επικράτησε της Βίκινγκ με χατ τρικ του Ντεμίροβιτς

Η Στουτγκάρδη μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Βίκινγκ με σκορ 3-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην «MHPArena», είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ερμεντίν Ντεμίροβιτς, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ. Για τη Βίκινγκ, αυτή ήταν η παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση, ωστόσο η γερμανική ομάδα δεν της χαρίστηκε.

Ο θρίαμβος της Στουτγκάρδης στην πρεμιέρα

Η Στουτγκάρδη εξασφάλισε μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, επικρατώντας των πρωταθλητών Νορβηγίας, Βίκινγκ. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε χάρη στην εξαιρετική απόδοση του Ερμεντίν Ντεμίροβιτς, ο οποίος πέτυχε τρία γκολ.

Οι Γερμανοί έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, παρόλο που η Βίκινγκ έκανε το ντεμπούτο της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Στουτγκάρδης, την «MHPArena», όπου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιβληθούν.

Το εντυπωσιακό χατ τρικ του Ντεμίροβιτς

Ο Βόσνιος επιθετικός Ερμεντίν Ντεμίροβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας χατ τρικ μέσα σε μόλις δώδεκα λεπτά. Ο χορός των γκολ για τον ίδιο άνοιξε στο 20ό λεπτό, όταν αξιοποίησε γύρισμα του Στίλερ και με κοντινή προβολή έκανε το 1-0.

Ο Ντεμίροβιτς δεν σταμάτησε εκεί. Στο 26ο λεπτό, με δυνατό σουτ, βρήκε ξανά δίχτυα μετά από ασίστ του Ουντάβ, διαμορφώνοντας το 2-1. Έξι λεπτά αργότερα, στο 32ο λεπτό, ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ με ένα εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή, ξανά από δημιουργία του Γερμανού επιθετικού Ουντάβ, ανεβάζοντας το σκορ σε 3-1.

Η άμεση απάντηση της Βίκινγκ και οι ευκαιρίες

Παρά την κυριαρχία της Στουτγκάρδης, η Βίκινγκ κατάφερε να απαντήσει άμεσα στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων. Συγκεκριμένα, μόλις δύο λεπτά μετά το 1-0, στο 22ο λεπτό, ο Τρίπιτς ισοφάρισε σε 1-1 με διαγώνιο σουτ, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια αντεπίθεση της ομάδας του, μετά από πάσα του Μπιόρνταλ. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ των Νορβηγών στη διοργάνωση.

Πριν την επίτευξη των γκολ, η Βίκινγκ είχε απειλήσει πρώτη την εστία της Στουτγκάρδης. Συγκεκριμένα, στο 11ο λεπτό, το σουτ του Άσκιλντσεν κόντραρε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο τερματοφύλακας Μπρέντλοβ μπλόκαρε την κεφαλιά του Μπιέρνταλ. Επίσης, ο Μπρέντλοβ επενέβη και στο μακρινό σουτ του Κρίστιανσεν στο 17ο λεπτό.

Η διαχείριση του προβαδίσματος στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στη διαφύλαξη του υπέρ τους προβαδίσματος. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, ωστόσο δεν έλειψαν οι ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες.

Ο τερματοφύλακας της Στουτγκάρδης, Μπρέντλοβ, πρόλαβε τον Άσκιλντσεν στο 61ο λεπτό, ενώ ο Ουντάβ απείλησε επανειλημμένα την εστία της Βίκινγκ. Στο 82ο λεπτό, ο Πεϊτσίνοβιτς αστόχησε με κεφαλιά, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ουντάβ σημάδεψε το δοκάρι. Το σκορ παρέμεινε 3-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Στουτγκάρδη να διατηρεί το προβάδισμά της. Η Βίκινγκ παρουσίασε αμυντικά κενά, τα οποία δεν συγχωρούνται στο κορυφαίο επίπεδο, με την ομάδα να έχει προπονητές τους Μπιάρτε Λούντε Άρασχαϊμ και Μόρτεν Γένσεν.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι αρχικές συνθέσεις και οι αλλαγές των δύο ομάδων ήταν οι εξής:

Στουτγκάρδη: Μπρέντλοου, Γελτς (71' Χέντρικς), Σαμπότ, Μίτελσταντ (86' Αλ Ντακίλ), Πρέμελ, Στίλερ, Λέβελινγκ (62' Βαγκνόμαν), Ουντάβ, Ελ Κανούς (71' Σάουερ), Φούχριχ και Ντεμίροβιτς (62' Πεϊτσίνοβιτς).

Βίκινγκ: Όστμπο, Χέγκχαϊμ (84' Χάουγκεν), Στένσνες, Ντάλαντ (62' Φάλσενερ), Χάουγκεν (71' Οκλεντ), Μόι (71' Έγκεσκογκ), Μπελ (62' Μποτχάιμ), Άσκιλντσεν, Μπιόρνταλ, Κρίστιανσεν και Τρίπιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko