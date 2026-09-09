Η Williams τιμά το 1981 με ειδική εμφάνιση στην Ισπανία

Η Williams Racing ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας με μία ιδιαίτερη εμφάνιση, αποτίοντας φόρο τιμής σε ένα ιστορικό μονοθέσιο της ομάδας. Ο ειδικός χρωματισμός επιλέχθηκε για να γιορτάσει την επιστροφή της Formula 1 στην πόλη της Μαδρίτης. Τα μονοθέσια των Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον θα αλλάξουν προσωρινά χρώμα, παραπέμποντας στην εμφάνιση της Williams πριν από 45 χρόνια.

Η ειδική εμφάνιση και τα χρώματα

Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε τον ειδικό χρωματισμό που θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά στο Grand Prix Ισπανίας. Αυτή η κίνηση αποτελεί φόρο τιμής στην FW07C του 1981, ένα μονοθέσιο με σημαντική ιστορία για την Williams. Η επιλογή αυτή έρχεται ως ένας ιδιαίτερος τρόπος για να γιορταστεί η επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, τα μονοθέσια των οδηγών Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον θα εγκαταλείψουν προσωρινά το μπλε χρώμα που χαρακτηρίζει τη φετινή τους εμφάνιση. Στη θέση του μπλε, θα κυριαρχεί το λευκό, πλαισιωμένο από πράσινες και σκούρες μπλε λεπτομέρειες. Αυτά τα χρώματα παραπέμπουν ευθέως στην εμφάνιση της Williams πριν από 45 χρόνια, αναβιώνοντας την αισθητική της εποχής.

Η επιλογή της FW07C και η ιστορία της

Η επιλογή του συγκεκριμένου μονοθεσίου, της FW07C, δεν ήταν τυχαία. Ήταν το μονοθέσιο με το οποίο αγωνίστηκαν οι Άλαν Τζόουνς και Κάρλος Ρόιτμαν την τελευταία φορά που η Formula 1 επισκέφθηκε τη Μαδρίτη. Αυτό συνέβη στο Grand Prix Ισπανίας του 1981, το οποίο διεξήχθη στην πίστα της Χαράμα.

Η Williams κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, το οποίο ήταν το δεύτερο στην ιστορία της ομάδας. Ο Κάρλος Ρόιτμαν έφτασε πολύ κοντά και στον τίτλο των οδηγών, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Νέλσον Πικέ για μόλις έναν βαθμό, σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία για την έντασή του.

Ο αγώνας της Χαράμα το 1981

Στον αγώνα της Χαράμα, ο Ζιλ Βιλνέβ κατάφερε να πάρει μία από τις πιο διάσημες νίκες της καριέρας του, οδηγώντας τη Ferrari του. Ο Βιλνέβ κράτησε πίσω του μία ομάδα από ταχύτερα μονοθέσια, σε μία επίδειξη οδήγησης που άφησε εποχή. Η μάχη ήταν τόσο οριακή που οι πέντε πρώτοι οδηγοί πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά μόλις 1,24 δευτερολέπτων.

Σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα, ο Κάρλος Ρόιτμαν, οδηγώντας την FW07C της Williams, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση. Η επίδοση αυτή συνέβαλε στην πορεία της ομάδας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών εκείνη τη σεζόν.

Η αποκάλυψη στη Μαδρίτη

Ο ειδικός χρωματισμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Atlassian, η οποία αποτελεί βασικό συνεργάτη της ομάδας. Η επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου με τη νέα του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στην Plaza de Callao, στο κέντρο της Μαδρίτης. Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1.

Την αποκάλυψη του μονοθεσίου έκανε ο ίδιος ο Κάρλος Σάινθ, μπροστά στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο Williams Fan Zone. Η παρουσία του Ισπανού οδηγού στη γενέτειρά του προσέδωσε έναν επιπλέον τόνο στην εκδήλωση, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό για το επερχόμενο Grand Prix.

Συναισθηματική αξία για τον Κάρλος Σάινθ

Το επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας έχει επιπλέον συναισθηματική αξία για τον Ισπανό οδηγό Κάρλος Σάινθ. Ο Σάινθ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με μονοθέσιο της Formula 1 στη γενέτειρά του, τη Μαδρίτη. Η πόλη αυτή είναι ο τόπος όπου μεγάλωσε και ξεκίνησε την πορεία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, σε έναν αγώνα που τιμά την ιστορία της Williams και την προηγούμενη επίσκεψη της Formula 1 στη Μαδρίτη, καθιστά το φετινό Grand Prix μια ξεχωριστή στιγμή για τον Ισπανό οδηγό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta