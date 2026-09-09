Η πρόεδρος της ΔΟΕ συγχαίρει την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για το έργο της

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε εντυπωσιασμένη με το έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) κατά την παρουσία της στην Αθήνα. Η κ. Κόβεντρι εξέφρασε τα συγχαρητήριά της προς την ΕΟΕ και τον πρόεδρό της, Ισίδωρο Κούβελο, κατά τη συνάντησή τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μία ημέρα πριν από την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Τα συγχαρητήρια της προέδρου της ΔΟΕ

Η Κίρστι Κόβεντρι, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εξήρε το έργο που έχει υλοποιηθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, στην Αθήνα, υπογράμμισε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που την εντυπωσίασαν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τη στήριξη των αθλητών, στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία και άλλων σημαντικών προσώπων.

Σημαντική συνάντηση στην Αθήνα

Στη συνάντηση της προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, παρευρέθηκαν επίσης ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας, και το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος. Η παρουσία όλων αυτών των στελεχών υπογραμμίζει τη σημασία της συνάντησης και την αναγνώριση του έργου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του έργου που έχει επιτελέσει η διοίκηση της ΕΟΕ και στους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Η κ. Κόβεντρι εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα επιτεύγματα και τις προοπτικές που διαγράφονται για τον ελληνικό αθλητισμό.

Το έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2025

Ο κ. Κούβελος παρουσίασε αναλυτικά το έργο που έχει υλοποιήσει η διοίκηση της ΕΟΕ από τον Ιανουάριο του 2025. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παροχή εξοπλισμού προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, μια κίνηση που ενισχύει τις δυνατότητες των αθλητών και των ομάδων.

Επιπλέον, τονίστηκε η μηνιαία οικονομική αποζημίωση που χορηγείται για την Ολυμπιακή Προετοιμασία σε περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στην προσπάθειά τους. Η ΕΟΕ έχει επίσης συνδράμει τις αθλητικές ομοσπονδίες στην εξεύρεση ξένων τεχνικών και προπονητών εγνωσμένης αξίας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου της προπόνησης.

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και νέοι ξενώνες

Στο πλαίσιο του έργου της ΕΟΕ, ο κ. Κούβελος ανέδειξε το πρόγραμμα ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες επί πολλά χρόνια δεν είχαν δεχθεί καμία εργασία συντήρησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο κέντρο της Αθήνας και το Παναθηναϊκό Στάδιο, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΟΕ γνωστοποίησε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δημιουργία ξενώνων στο ΟΑΚΑ, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν 60 επίλεκτους αθλητές και αθλήτριες. Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου αναμένεται να προχωρήσει αμέσως μόλις το Υπουργείο Αθλητισμού δώσει το «πράσινο φως».

Χορηγικό πρόγραμμα και διεθνείς συνεργασίες

Ο κ. Κούβελος ανέλυσε επίσης το χορηγικό πρόγραμμα της ΕΟΕ, το οποίο εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να λειτουργεί ως ο πιο ισχυρός αρωγός του ελληνικού αθλητισμού, προσφέροντας σημαντικούς πόρους για την υποστήριξη των αθλητών και των δράσεων.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΟΕ αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που έχει γίνει μέσω επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σχεδιασμός αυτός αφορά τη φιλοξενία της Team Hellas, καθώς και των οικογενειών των επίλεκτων αθλητών, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ελληνική αποστολή.

Σχεδιασμός για τη νέα γενιά αθλητών

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ο κ. Κούβελος παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στη στήριξη αθλητών και αθλητριών ηλικίας 14-17 ετών, με σαφή στόχο.

Ο απώτερος σκοπός είναι τα νέα αυτά ταλέντα να πρωταγωνιστήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας. Το καινοτόμο και ευρηματικό αυτό πρόγραμμα απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια της Κίρστι Κόβεντρι, η οποία αναγνώρισε τη σημασία του για το μέλλον του αθλητισμού.

Η στήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για όλα όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και για όσα έχουν προβλεφθεί για τη συνέχεια του έργου της ΕΟΕ. Η ικανοποίησή της ήταν εμφανής για την πρόοδο και τον προγραμματισμό.

Τέλος, η κ. Κόβεντρι τόνισε τη δέσμευση της ΔΟΕ να βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε κάθε καινοτόμο πρωτοβουλία που θα αναλάβει, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη του διεθνούς ολυμπιακού φορέα προς τον ελληνικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta