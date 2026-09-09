Ολυμπιακός: Φαβορί για την απόκτηση του χαφ Αλεξάντρ Ζαουάϊ

Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Γαλλία. Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 21χρονο χαφ Αλεξάντρ Ζαουάϊ, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα της Μπαστιά. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον παίκτη να έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι πληροφορίες από τη Γαλλία

Η είδηση για την επικείμενη μεταγραφή του Αλεξάντρ Ζαουάϊ στον Ολυμπιακό μεταδόθηκε αρχικά από τον Μαρκ Μεσεουνά, έγκριτο ρεπόρτερ της γαλλικής εφημερίδας Parisien. Ο Μεσεουνά ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην «pole position» για την απόκτηση του νεαρού χαφ, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον Ιβοριανό ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς αφορούν έναν παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες γαλλικές πηγές, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του Ολυμπιακού και της Μπαστιά, διεξάγονται για ένα ποσό που εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο 21χρονος Αλεξάντρ Ζαουάϊ έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την υπογραφή ενός τετραετούς συμβολαίου, δείχνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα.

Το προφίλ του Αλεξάντρ Ζαουάϊ

Ο Αλεξάντρ Ζαουάϊ είναι ένας 21χρονος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη θέση του χαφ. Η παρουσία του στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπαστιά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, οδηγώντας στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για έναν νεαρό παίκτη με προοπτικές, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό της πειραϊκής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μπαστιά, ο Ζαουάϊ έχει καταγράψει σημαντικές εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί σε 34 αγώνες με την πρώτη ομάδα, όπου κατάφερε να σημειώσει 2 γκολ και να μοιράσει 2 ασίστ στους συμπαίκτες του. Αυτά τα στατιστικά αναδεικνύουν την ικανότητά του να συνεισφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία φάσεων για την ομάδα του.

Η πορεία του στη Μπαστιά

Πέρα από τις εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα της Μπαστιά, ο Αλεξάντρ Ζαουάϊ έχει επίσης αγωνιστεί και με τη β' ομάδα του συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει καταγράψει 8 συμμετοχές, στις οποίες πέτυχε 1 γκολ και προσέφερε 1 ασίστ. Η εμπειρία του και στις δύο ομάδες της Μπαστιά του έχει προσφέρει πολύτιμα αγωνιστικά λεπτά και έχει συμβάλει στην εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστής.

Η συνολική του παρουσία στη γαλλική ομάδα υποδηλώνει έναν παίκτη που έχει αποκτήσει εμπειρίες τόσο σε επίπεδο πρώτης ομάδας όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Αυτή η διπλή εμπειρία θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω προσαρμογή του και την ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον του Ολυμπιακού, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Στόχος η ενίσχυση της β' ομάδας των Πειραιωτών

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Αλεξάντρ Ζαουάϊ προορίζεται αρχικά για τη β' ομάδα των Πειραιωτών. Αυτό υποδηλώνει μια στρατηγική κίνηση από την πλευρά του Ολυμπιακού να ενισχύσει το αναπτυξιακό του τμήμα με έναν νεαρό, ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Η ένταξή του στη β' ομάδα θα του προσφέρει την ευκαιρία να προσαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στις απαιτήσεις του συλλόγου, πριν ενδεχομένως διεκδικήσει θέση στην πρώτη ομάδα.

Η απόκτηση ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ζαουάϊ για τη β' ομάδα, με δεδομένο το κόστος των 2 εκατομμυρίων ευρώ και το τετραετές συμβόλαιο, δείχνει την πίστη του Ολυμπιακού στις δυνατότητές του. Η επένδυση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταγραφικής πολιτικής πολλών συλλόγων, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση ταλέντων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta