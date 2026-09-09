Ο Αστέρας Τρίπολης με Μπαρτόλο κόντρα στον Άρη για το κύπελλο

Ο Αστέρας AKTOR ετοιμάζεται για την πρώτη του αναμέτρηση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας ως αντίπαλο τον Άρη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Τρίπολη στις 10 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:45. Η ομάδα των Αρκάδων εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, μετά τη δικαίωσή της στην ένσταση που είχε υποβάλει για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Σημαντικό νέο για τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο αποτελεί η επιστροφή του Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε και είναι πλέον διαθέσιμος για την αναμέτρηση. Η αποστολή έχει ήδη ανακοινωθεί, με τον Αστέρα να στοχεύει σε μια δυναμική αρχή στο θεσμό του Κυπέλλου.

Η πορεία προς τη League Phase

Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να πάρει τη θέση των Βοιωτών στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έπειτα από τη θετική έκβαση της ένστασης που είχε καταθέσει. Αυτή η εξέλιξη δίνει στην ομάδα την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της με τον αγώνα εντός έδρας κόντρα στον Άρη.

Η αναμέτρηση στην Τρίπολη σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Αστέρα στο Κύπελλο, με την ομάδα να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για ένα θετικό αποτέλεσμα. Η προετοιμασία των Αρκάδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Επιστροφές και απουσίες στην αποστολή

Όπως προαναφέρθηκε, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει στη διάθεσή του τον Χουλιάν Μπαρτόλο, γεγονός που προσφέρει επιπλέον επιλογές στην τεχνική ηγεσία. Ο ποδοσφαιριστής ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Από την άλλη πλευρά, εκτός αποστολής παραμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον προσαγωγό, με την κατάσταση της υγείας του να εκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Η απουσία του αποτελεί ένα κενό για τον Αστέρα, ωστόσο ο προπονητής καλείται να διαχειριστεί τις διαθέσιμες επιλογές του.

Οι επιλογές του προπονητή και ο κανονισμός

Ο κόουτς των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, προχώρησε σε ορισμένες επιλογές όσον αφορά την αποστολή, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κανονισμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει την παρουσία αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών στην αποστολή, κάτι που επηρέασε τις τελικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Αντριάν Ριέρα έμειναν εκτός της αποστολής για τον αγώνα με τον Άρη. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της ομάδας να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες σε νεότερους παίκτες να ενταχθούν στο αγωνιστικό πλάνο.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Άρη, ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε τους παρακάτω ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συγκροτούν την αποστολή του Αστέρα AKTOR:

Κριαράς

Χατζηεμμανουήλ

Κακαδιάρης

Χρυσόπουλος

Μπαρτόλο

Μπουζούκης

Μακέντα

Έντερ

Κετού

Τσίκο

Μπρόρσον

Τερεζίου

Καλτσάς

Κώτσιρας

Μέντεθ

Σίλβα

Γκιτέρσος

Ρικαρντίνιο

Παπακανέλλος

Ζόγκου

Λάσκαρης

Κιμπιόκα

Πέρες

Με πληροφορίες από: Gazzetta