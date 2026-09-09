Η ομιλία Γιαννακόπουλου στην ομάδα του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου μίλησε στους παίκτες ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ τόνισε την επιθυμία του να δει όλους να δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους, ενώ αναφέρθηκε στην οικογένεια του συλλόγου και την επιστροφή σημαντικών προσώπων.

Το μήνυμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε ομιλία στους παίκτες για τη νέα σεζόν. Ο ιδιοκτήτης ευχήθηκε σε όλους ευτυχία, αγάπη και υγεία, τόσο σε αυτούς όσο και στις οικογένειές τους. Επίσης, εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και στον ίδιο τον Παναθηναϊκό.

Ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην επιλογή του συγκεκριμένου τόπου για το γεύμα, σημειώνοντας πως όσοι βρίσκονταν εκεί και πριν από τρία χρόνια κατανοούν τον λόγο. Επισήμανε τις «προλήψεις» που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας την ελπίδα το τέλος της σεζόν να βρει την ομάδα με το μεγάλο τρόπαιο.

Η οικογένεια του «τριφυλλιού» και οι επιστροφές

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράμμισε τη σημασία της οικογένειας για τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ήταν παρόντες στο γεύμα. «Τόσοι άνθρωποι εδώ σήμερα, ούτε ακόμα στη ΒΙΑΝΕΞ, σε ένα από τα εργοστάσια, δεν είναι τόσοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι υπέροχο να βλέπει έναν τόσο μεγάλο οργανισμό.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ο κόουτς Ζέλικο, ο Φράγκι, ο Δημήτρης, ο Μάικ, ο Γιώργος και ο Μιχάλης, τονίζοντας πως «αυτό είναι οικογένεια». Υπενθύμισε ότι ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μεγαλύτερο συστατικό την καλή ατμόσφαιρα, την αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ όλων, από την κορυφή μέχρι το τέλος της πυραμίδας. Τέλος, έκανε λόγο για τη σχέση του πατέρα του και του θείου του με τον Ζέλικο, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από οικογένεια, εκφράζοντας την ευχή να το έχουν ξανά στο τέλος της σεζόν.

Η ανάπτυξη του οργανισμού πέρα από το παρκέ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ, αλλά ένας τεράστιος οργανισμός. Στα μάτια του, η ομάδα διαθέτει το μεγαλύτερο ταλέντο στο παρκέ, κάτι που θεωρεί δεδομένο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε άλλους τομείς. «Έχουμε φανταστική ομάδα στα social media, στο marketing, στις πωλήσεις, στις χορηγίες», είπε. Μάλιστα, ανέφερε ότι τα νούμερα δείχνουν αύξηση μέχρι και 600%, ενώ μεγάλες εταιρείες περιμένουν στην ουρά για να γίνουν χορηγοί της ομάδας. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, όπως σημείωσε, κάνουν sold out μέσα σε λίγα λεπτά.

Η ικανοποίηση των φιλάθλων και ο στόχος του 100%

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέπρασε την επιθυμία του να ακούσει στο τέλος της χρονιάς ότι όλοι οι φίλαθλοι θα είναι χαρούμενοι, όχι μόνο από τα κύπελλα και τις νίκες. Η ικανοποίηση, όπως είπε, προέρχεται και από την εμπειρία και τη φιλοξενία στο γήπεδο, από το πάρκινγκ, από το φαγητό και από τους σεφ.

Φυσικά, η ικανοποίηση πηγάζει και από ό,τι είναι μπροστά από την κάμερα, δηλαδή από το μπάσκετ που θα παίζει η ομάδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ως ιδιοκτήτης, θέλει να δει όλους να δίνουν το 100%. «Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το διάσημο τραπεζάκι στο Σούνιο και η ήδη επιτευχθείσα επιτυχία

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σημείωσε ότι είναι πάντα καλό να βλέπει κανείς τρόπαια στο διάσημο τραπεζάκι που έχουν στο Σούνιο και πως θα είναι ωραίο να γιορτάσουν στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο, για τον ίδιο, αυτή τη χρονιά η επιτυχία έχει ήδη επιτευχθεί.

«Αυτό που έχουμε χτίσει, με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού, χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά! Και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει. Η μισή επιτυχία είναι ήδη εδώ!» δήλωσε ο κ. Γιαννακόπουλος, υπογραμμίζοντας το οικοδόμημα που έχει δημιουργηθεί στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta