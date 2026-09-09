Ο Μάριους Γκριγκόνις διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τον Παναθηναϊκό

Ο Μάριους Γκριγκόνις, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απηύθυνε μήνυμα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Η κίνησή του αυτή έρχεται με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του που αφορούσαν τον Έργκιν Άταμαν. Ο Λιθουανός φόργουορντ θέλησε να διευκρινίσει το πλαίσιο των προηγούμενων τοποθετήσεών του και να εκφράσει τα συναισθήματά του για τον σύλλογο.

Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις περί Άταμαν

Μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάριους Γκριγκόνις σχετικά με τον Έργκιν Άταμαν και τις σχέσεις που διατηρεί ο Τούρκος τεχνικός με τους παίκτες του, προκλήθηκαν κάποιες αντιδράσεις. Ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα αυτό.

Μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram, ο Γκριγκόνις θέλησε να εξηγήσει το πραγματικό νόημα της συνέντευξής του. Στόχος του ήταν να αποσαφηνίσει ότι οι δηλώσεις του δεν είχαν σκοπό να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις, αλλά να αναφερθούν σε συγκεκριμένες πτυχές της θητείας του.

Το μήνυμα προς την «πράσινη» οικογένεια

Ο Μάριους Γκριγκόνις ξεκίνησε το μήνυμά του απευθυνόμενος στην «οικογένεια του Παναθηναϊκού». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είχε παρατηρήσει κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τη συνέντευξή του και θεώρησε απαραίτητο να μιλήσει, ειδικά προς τους φιλάθλους της ομάδας.

Ο Λιθουανός φόργουορντ τόνισε ότι δεν επιθυμεί να περιγράψει την πολυετή του παρουσία στον Παναθηναϊκό μόνο ως «άσχημη και δύσκολη». Υπογράμμισε πως κάθε μακρύ ταξίδι, όπως και η δική του πορεία στον σύλλογο, μπορεί να περιλαμβάνει τόσο καλές όσο και κακές στιγμές.

Εξαιρετικές σχέσεις με τον σύλλογο και τους φιλάθλους

Στην ανάρτησή του, ο Γκριγκόνις αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις που έχει χτίσει με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον Παναθηναϊκό. Δήλωσε ότι θα τους σέβεται πάντα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους και την αμοιβαία εκτίμηση.

Επιπλέον, ο παίκτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους του «τριφυλλιού». Τόνισε ότι οι οπαδοί του έδωσαν πολλή αγάπη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, κάτι που δεν ξεχνάει.

Η εμπειρία στην Euroleague και οι προσωπικές δυσκολίες

Ο Μάριους Γκριγκόνις χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Μέσα από την παρουσία του στον σύλλογο, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς, βιώνοντας μοναδικές στιγμές.

Επιπλέον, η συμμετοχή του στην EuroLeague αποτέλεσε, όπως δήλωσε, την κορυφή της καριέρας του. Ο Λιθουανός φόργουορντ διευκρίνισε ότι η επίμαχη συνέντευξη αφορούσε κυρίως τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσωπικά, αλλά ποτέ δεν είχε σκοπό να παραβλέψει ή να διαγράψει τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων χρόνων.

Συνεχής αγάπη και σεβασμός για τον Παναθηναϊκό

Ο Γκριγκόνις ολοκλήρωσε το μήνυμά του επαναλαμβάνοντας τα συναισθήματά του για τον σύλλογο. Δήλωσε ότι υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός τόσο για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όσο και για τον ίδιο τον σύλλογο. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να κλείσει το θέμα των δηλώσεών του, διατηρώντας μια θετική εικόνα για την περίοδο που φόρεσε την πράσινη φανέλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta