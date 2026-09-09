Αναντολού Εφές: Νίκησε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν με 85-74, πρωταγωνιστής ο Σάριτς

Η Αναντολού Εφές συνέχισε την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, επικρατώντας σε φιλική αναμέτρηση της Λοκομοτίβ Κουμπάν. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 85-74, με την τουρκική ομάδα να σημειώνει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντάριο Σάριτς, ο οποίος ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Η εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης

Σε μια φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η Αναντολού Εφές αντιμετώπισε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι της, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά 11 πόντων. Το τελικό 85-74 αντικατοπτρίζει την υπεροχή της Εφές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της σειράς των φιλικών παιχνιδιών που δίνει η Αναντολού Εφές, με στόχο να βρει ρυθμό και να δοκιμάσει σχήματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων. Τα θετικά αποτελέσματα στα φιλικά συνεχίζονται, προσφέροντας αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας.

Ο Ντάριο Σάριτς οδήγησε την Εφές

Ο Ντάριο Σάριτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης για την Αναντολού Εφές. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 15 πόντους. Στην στατιστική του προσέθεσε επίσης 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Η απόδοση του Σάριτς έδωσε το έναυσμα για την επιθετική λειτουργία της Εφές, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Η παρουσία του ήταν καθοριστική σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, βοηθώντας την ομάδα να διατηρήσει το προβάδισμα.

Σημαντική συμβολή και από άλλους παίκτες

Πέρα από τον Ντάριο Σάριτς, αρκετοί άλλοι παίκτες της Αναντολού Εφές είχαν σημαντική συμβολή στη νίκη. Ο Γιούστα πέτυχε 12 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα. Ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 9 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, συνεισφέροντας τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Ο Κόλιν Μάλκολμ πρόσθεσε και αυτός 12 πόντους, ενώ ο Ντάρον Ράσελ είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Οι επιδόσεις αυτών των παικτών ενίσχυσαν την ομαδική προσπάθεια και διασφάλισαν την επικράτηση της Αναντολού Εφές έναντι της Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Αναλυτικά η στατιστική της Αναντολού Εφές

Η στατιστική ανάλυση της Αναντολού Εφές ανέδειξε την ομαδική δουλειά και την κατανομή των πόντων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντάριο Σάριτς είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Σάντι Γιούστα σημείωσε 12 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ, ενώ ο Κόλιν Μάλκολμ πρόσθεσε 12 πόντους.

Ο Ντάρον Ράσελ συνεισέφερε με 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Μάικ Τζέιμς είχε 9 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Τζόρνταν Λόιντ σημείωσε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Μάτιε Στράζελ πρόσθεσε 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Κάι Τζόουνς ξεχώρισε με 6 πόντους, αλλά κυρίως με 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τέλος, ο Ντάριους Καρουτάσου συνεισέφερε με 5 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Μπουράκ Τζαν Γιλντίζλι με 3 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Ερκάν Γιλμάζ είχε 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Η συνολική αυτή εικόνα δείχνει το βάθος του ρόστερ της ομάδας του Λούκα Μπάνκι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta