Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Μπέργκερ

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια μεγάλη κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα, αποκτώντας τον Αυστριακό ακραίο Αλεξάντερ Μπέργκερ. Η μεταγραφή του σπουδαίου 38χρονου αθλητή ανακοινώθηκε επίσημα από το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον «δικέφαλο του Βορρά».

Η συνεργασία με τον Μπέργκερ, ο οποίος διαθέτει τεράστια εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα, έχει ως στόχο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η ανακοίνωση και οι στόχοι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον αθλητή Αλεξάντερ Μπέργκερ. Η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίζεται ως «βόμβα» για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς ο Αυστριακός ακραίος φέρνει μαζί του μια διαδρομή κορυφαίου επιπέδου.

Με την προσθήκη του Μπέργκερ, ο ΠΑΟΚ θέτει νέες βάσεις για την επερχόμενη σεζόν, με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο αθλητής θα ενισχύσει το ρόστερ του Δικεφάλου με την εμπειρία και την προσωπικότητά του.

Το προφίλ του Αλεξάντερ Μπέργκερ

Ο Αλεξάντερ Μπέργκερ γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1988 στο Aichkirchen της Αυστρίας. Έχει ύψος 1,94μ. και επίθεση στα 3,52μ., χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους ακραίους.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει αγώνες σε Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Πολωνία, ενώ έχει εκπροσωπήσει και την Εθνική Αυστρίας σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η πορεία του στην Αυστρία και οι πρώτες ευρωπαϊκές παραστάσεις

Ο Μπέργκερ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Supervolley Wels. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Hypo Tirol Innsbruck, όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2014. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αυστριακή ομάδα, κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα Αυστρίας και ένα Κύπελλο Αυστρίας.

Παράλληλα, απέκτησε σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις, συμμετέχοντας στο Champions League και τη MEVZA, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα σπουδαία διεθνή του καριέρα.

Σημαντικά κεφάλαια σε Γαλλία και Ιταλία

Το 2014, ο Αλεξάντερ Μπέργκερ έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα εκτός Αυστρίας, αγωνιζόμενος στη Nantes Rezé Métropole Volley της Γαλλίας. Τη σεζόν 2015-16, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Tonazzo Padova, ανοίγοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Sir Safety Perugia, όπου αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2019. Με την ιταλική υπερδύναμη, ο Μπέργκερ έζησε μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας το CEV Champions League το 2017, το Ιταλικό Πρωτάθλημα το 2018, το Ιταλικό Κύπελλο το 2018 και το 2019, καθώς και το Ιταλικό Super Cup το 2017.

Η παρουσία του στην Perugia τον έφερε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού βόλεϊ, καθώς αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του CEV Champions League και της Serie A1 απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Η περίοδος 2016-19 αποτέλεσε το αγωνιστικό αποκορύφωμα της καριέρας του, με τον Μπέργκερ να αποτελεί μέλος μιας ομάδας που πρωταγωνίστησε τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2018-19, μάλιστα, συνέχισε να αγωνίζεται σε Champions League, Serie A1, Ιταλικό Κύπελλο και Super Cup.

Συνέχεια σε Τουρκία και Πολωνία

Μετά την επιτυχημένη του θητεία στην Ιταλία, ο Αυστριακός ακραίος συνέχισε την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο. Αγωνίστηκε στην Τουρκία, προσθέτοντας εμπειρίες από ένα ακόμα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ακολούθησε μια ιδιαίτερα σημαντική τετραετία στην Πολωνία, με συμμετοχές στην PlusLiga, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές λίγκες του παγκόσμιου βόλεϊ. Παράλληλα, είχε παρουσία στο Πολωνικό Κύπελλο και σε διεθνείς διοργανώσεις, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta