Ο Κώστας Καραπαπάς σχολίασε το ντέρμπι των β' ομάδων: «Πρώτος αγώνας της U23, πρώτη αλλοίωση»

Ο Κώστας Καραπαπάς, ένας εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, προέβη σε δημόσιο σχολιασμό αναφορικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι μεταξύ των δεύτερων ομάδων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Η αναφορά του αφορούσε μια συγκεκριμένη φάση εντός της περιοχής του ΠΑΟΚ Β', η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέασε άμεσα το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού εξέφρασε την άποψή του για την απόφαση του διαιτητή, τονίζοντας ότι αυτή οδήγησε σε «αλλοίωση» του αποτελέσματος στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας U23.

Η δήλωση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, προχώρησε σε συγκεκριμένο σχολιασμό σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα των β' ομάδων. Η δήλωσή του επικεντρώθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τον διαιτητή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καραπαπάς δήλωσε: «Σε αυτή τη φάση ο διαιτητής Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο δεν βλέπει απόκρουση γκολκίπερ από τον αμυντικό αλλά... χέρι στήριξης. Πρώτος αγώνας της ομάδας U23, πρώτη αλλοίωση αποτελέσματος (τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1)». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψή του ότι η συγκεκριμένη απόφαση είχε άμεσο αντίκτυπο στην τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Το ντέρμπι των β' ομάδων και το τελικό σκορ

Το παιχνίδι στο οποίο αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού Β' και του ΠΑΟΚ Β'. Αυτή η αναμέτρηση αποτελούσε έναν σημαντικό αγώνα για τις δεύτερες ομάδες των δύο συλλόγων, οι οποίες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία. Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα διαμορφώθηκε σε ισοπαλία, με το σκορ να λήγει 1-1.

Η ισοπαλία αυτή, σύμφωνα με τον Κώστα Καραπαπά, επηρεάστηκε από την επίμαχη φάση και την απόφαση του διαιτητή. Το γεγονός ότι ο αγώνας έληξε με ένα γκολ για κάθε ομάδα, προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην κρίσιμη στιγμή που σχολιάστηκε από τον παράγοντα του Ολυμπιακού, καθώς μια διαφορετική απόφαση θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αλλάξει την τελική έκβαση.

Η επίμαχη φάση στην περιοχή του ΠΑΟΚ Β'

Ο πυρήνας του σχολιασμού του Κώστα Καραπαπά αφορούσε μια συγκεκριμένη φάση που εκτυλίχθηκε εντός της περιοχής του ΠΑΟΚ Β'. Σύμφωνα με την περιγραφή του, στην εν λόγω φάση υπήρξε μια ενέργεια από αμυντικό παίκτη, την οποία ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού χαρακτήρισε ως «απόκρουση γκολκίπερ». Αυτή η περιγραφή υποδηλώνει ότι ο αμυντικός ενήργησε με τρόπο που θα αναμενόταν από έναν τερματοφύλακα, εντός της περιοχής.

Αντιθέτως, ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος προέρχεται από την Ήπειρο, ερμήνευσε την ίδια φάση διαφορετικά. Η απόφασή του ήταν να θεωρήσει την ενέργεια του αμυντικού ως «χέρι στήριξης». Αυτή η διαφορά στην ερμηνεία της φάσης αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της διαφωνίας και της κριτικής που εκφράστηκε από τον Κώστα Καραπαπά.

Η αναφορά στην «πρώτη αλλοίωση» της U23

Ένα ιδιαίτερο σημείο της δήλωσης του Κώστα Καραπαπά ήταν η αναφορά του ότι επρόκειτο για τον «πρώτο αγώνα της ομάδας U23». Αυτή η επισήμανση δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επίμαχη φάση και η διαιτητική απόφαση συνέβησαν στην πρεμιέρα της συγκεκριμένης ομάδας. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού χρησιμοποίησε τη φράση «πρώτη αλλοίωση αποτελέσματος», υποδηλώνοντας ότι, κατά την άποψή του, η απόφαση του διαιτητή επηρέασε άμεσα και αλλοίωσε το δίκαιο αποτέλεσμα του αγώνα.

Η χρήση του όρου «αλλοίωση» από τον κ. Καραπαπά είναι ισχυρή και δείχνει την έντονη διαφωνία του με την απόφαση του διαιτητή Χατζηπαναγιώτου. Η συγκεκριμένη φράση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αφορά τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας U23, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχολιασμό του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ Β', το οποίο έληξε με σκορ 1-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta