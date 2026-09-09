Θλάση στον οπίσθιο μηριαίο υπέστη ο Μουστάφα Φαλ του Παναθηναϊκού

Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Γάλλος σέντερ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» μετά την προπόνηση της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, όπου και διαπιστώθηκε η φύση του τραυματισμού του. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για την κατάσταση του παίκτη, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπευτική αγωγή.

Η διάγνωση και η άμεση θεραπεία

Συγκεκριμένα, η ατυχία χτύπησε ξανά τους «πράσινους» μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης. Ο Μουστάφα Φαλ, ένας από τους βασικούς σέντερ της ομάδας, ένιωσε ενοχλήσεις και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο παίκτης έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Αυτή η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ενημέρωσε για την εξέλιξη.

Ο Γάλλος σέντερ έχει ήδη ξεκινήσει να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάστασή του. Η άμεση έναρξη της θεραπείας κρίνεται σημαντική για την πορεία της ανάρρωσής του.

Αβέβαιο το διάστημα απουσίας

Παρά την έναρξη της θεραπείας, το ακριβές διάστημα απουσίας του Μουστάφα Φαλ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού δεν έχει γίνει γνωστό. Η ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρει ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή του παίκτη στα παρκέ θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του και τις επαναλαμβανόμενες ιατρικές εκτιμήσεις. Η ομάδα θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του τραυματισμού του.

Σειρά τραυματισμών πλήττει τους «πράσινους»

Ο τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, καθώς αποτελεί τον τέταρτο παίκτη της ομάδας που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η ατυχία φαίνεται να ακολουθεί τους «πράσινους» το τελευταίο διάστημα.

Προηγουμένως, η ομάδα είχε κληθεί να διαχειριστεί τους σοβαρούς τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Κέντρικ Ναν είχε υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε διαγνωστεί με κάταγμα στο χέρι.

Στη λίστα των τραυματιών είχε προστεθεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε επίσης υποστεί θλάση. Αυτή η συχνότητα τραυματισμών δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για το τεχνικό επιτελείο και τον προπονητή, καθώς καλούνται να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως δημοσιεύτηκε, περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο».

Η ανακοίνωση συνεχίζει, εξηγώντας τα επόμενα βήματα: «Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσοχή που δίνεται στην αποκατάσταση του παίκτη και την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση.

Η ομάδα παραμένει σε αναμονή των εξελίξεων σχετικά με την πορεία της υγείας του Γάλλου σέντερ, ελπίζοντας σε μια γρήγορη και πλήρη επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Gazzetta