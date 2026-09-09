Ο Άρης επιλέγει δυνατά τεστ στην προετοιμασία, με πρώτη τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Άρης έχει επιλέξει να δοκιμαστεί απέναντι σε ομάδες της Euroleague στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, με το πρώτο ισχυρό τεστ να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτή η επιλογή του τεχνικού επιτελείου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία της ομάδας.

Η επιλογή των δύσκολων τεστ για τον Άρη

Η στρατηγική του Άρη περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ισχυρών φιλικών αναμετρήσεων και τη συμμετοχή σε τουρνουά, όπως αυτό που θα διεξαχθεί στην Κύπρο, με την παρουσία ομάδων που αγωνίζονται στην Euroleague. Κάθε τέτοια δοκιμασία στην περίοδο της προετοιμασίας θεωρείται κρίσιμη, καθώς προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης και την προσαρμογή των πλάνων.

Η αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί την πρώτη από αυτές τις δοκιμασίες. Η ισραηλινή ομάδα έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν, διατηρώντας, ωστόσο, και έναν σημαντικό αριθμό παικτών από τον περσινό της κορμό, καθιστώντας την έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο για την έναρξη των φιλικών.

Οι αλλαγές στην περιφέρεια της Μακάμπι

Στην περιφέρεια, η Μακάμπι διατήρησε βασικά της στελέχη, όπως οι Ίφε Λούντμπεργκ, Τζίμι Κλαρκ, ο οποίος είναι τραυματίας και θα απουσιάσει από την πρεμιέρα της Euroleague, ο πολύπειρος Τζον Ντιμπαρτολομέο και ο Αμίτ Ίμπο. Ωστόσο, δύο προσθήκες στην περιφέρεια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η πρώτη αφορά την ένταξη του Κένιον Ουάλας, ο οποίος αναπληρώνει τη θέση του Λόνι Ουόκερ. Ο Ουάλας θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και η περίπτωσή του θεωρείται ενδιαφέρουσα λόγω των αγωνιστικών του χαρακτηριστικών. Πρόκειται για έναν αριστερόχειρα γκαρντ με προϋπηρεσία στο ΝΒΑ, συγκεκριμένα στους Ατλάντα Χοκς, και στη G League. Διαθέτει έφεση στο σκοράρισμα και πολλαπλούς τρόπους εκτέλεσης, κάτι που φάνηκε στο φιλικό παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας με την Μπνέι Ερτζέλια, όπου εντυπωσίασε με εκτελέσεις πίσω από σκριν και προσωπικές φάσεις. Αντίθετα, ο Τζέφρι Ντάουτιν δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της Μακάμπι, ενώ η αποχώρηση του Ταμίρ Μπλατ προς τη Χαποέλ Τελ Αβίβ ήταν ηχηρή, όπως και το διαφαινόμενο διαζύγιο με τον Λόνι Ουόκερ.

Η ακριβή προσθήκη του Γιαμ Μάνταρ και οι εσωτερικές ισορροπίες

Μία ακόμη σημαντική προσθήκη που προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση είναι αυτή του Γιαμ Μάνταρ, για την απόκτηση του οποίου η Μακάμπι δαπάνησε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το τριετές συμβόλαιο του παίκτη ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που φαίνεται να προκάλεσε εντύπωση και εσωτερικές συζητήσεις εντός της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτών των οικονομικών ισορροπιών, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ρόμαν Σόρκιν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δικές του αποδοχές και ζήτησε αύξηση. Πάντως, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Μακάμπι, που διεξήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου η ομάδα επικράτησε της Ρισόν με 95-81, ο διεθνής Ισραηλινός φόργουορντ/σέντερ Σόρκιν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του αξία.

Ενισχύσεις και στα φόργουορντ και τους σέντερ

Η Μακάμπι εμφανίζεται εξαιρετικά πλήρης στις θέσεις των φόργουορντ, με μία αξιοσημείωτη αλλαγή να είναι η επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον, μετά το πέρασμά του από τη Φενέρμπαχτσε. Στις ίδιες θέσεις παρέμειναν οι Τζέιλεν Χόαρντ, Ουίλιαμ Ρέιμαν και Τι Τζέι Λιφ, καθώς και ο Σι Τζέι Μπρίσετ, ενισχύοντας περαιτέρω το βάθος του ρόστερ.

Ο προπονητής Όντεντ Κάτας προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στη θέση «5», αυτή του σέντερ, με την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις. Η κίνηση αυτή έγινε δυνατή αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προέκυψαν μετά την «κατάρρευση» της Βιλερμπάν. Ο Αρμάντο Μπέικοτ εκτιμά ότι θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και έναν πιο ουσιαστικό αγωνιστικό ρόλο σε σύγκριση με την προηγούμενη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε. Επιπλέον, ο Σέιν Χάντερ επέστρεψε στην ομάδα έπειτα από τον δανεισμό του στη Λέγκια Βαρσοβίας, συμπληρώνοντας το παζλ των ψηλών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta