Ο ΟΦΗ επικράτησε άνετα του Νέστου Χρυσούπολης με σκορ 3-0 σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Όλα τα γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ηρακλείου κατέγραψε την πρώτη της επιτυχία στη φετινή διοργάνωση, μετά την ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Το πρώτο ημίχρονο και η φλυαρία του ΟΦΗ

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε φλύαρος στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες της κρητικής ομάδας έδειχναν να μην έχουν πάρει στα σοβαρά την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης, γεγονός που επηρέασε την απόδοσή τους.

Η μοναδική αξιόλογη στιγμή για τον ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο καταγράφηκε στο 25ο λεπτό. Ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Αϊτόρ απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Νέστου Χρυσούπολης, Αστράς, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η παρέμβαση του προπονητή και η αλλαγή εικόνας

Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, προφανώς «ταρακούνησε» τους ποδοσφαιριστές του. Η παρέμβασή του στα αποδυτήρια φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, καθώς η εικόνα της ομάδας άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι παίκτες του ΟΦΗ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διαφορετική διάθεση και κατάφεραν να πετύχουν τρία γκολ σε ελάχιστα λεπτά, εξασφαλίζοντας έτσι την άνετη επικράτηση και την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου.

Το ξέσπασμα του ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο

Το σκορ άνοιξε στο 55ο λεπτό, όταν ο Αποστολάκης έκανε ένα γύρισμα από αριστερά. Ο Νους μπήκε στην περιοχή και με πλασέ σημείωσε το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο ΟΦΗ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 63ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Νους βρήκε εξαιρετικά τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, και ο Ισπανός μπακ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0, εδραιώνοντας το προβάδισμα.

Λίγο αργότερα, στο 64ο λεπτό, ο Αϊτόρ έκανε ένα γύρισμα, αλλά ο Νους αστόχησε από κοντά, χάνοντας την ευκαιρία για ένα ακόμα γκολ. Ωστόσο, στο 65ο λεπτό, ο Αθανασίου βρήκε τον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος με ένα θαυμάσιο πλασέ σημείωσε το 3-0, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Προσπάθειες για περαιτέρω γκολ και οι συνθέσεις των ομάδων

Μετά το τρίτο γκολ, ο ΟΦΗ έψαξε και άλλα τέρματα, αλλά δεν κατάφερε να τα βρει. Στο 69ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, η προβολή του Κρίζμανιτς πέρασε άουτ. Αργότερα, στο 79ο λεπτό, ο Ρομάνο πραγματοποίησε μια ωραία ενέργεια και πάσαρε στον Θεοδοσουλάκη, αλλά το πλασέ του τελευταίου μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Αστράς.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (62' Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ (66' Κόντρο), Καραχάλιος (62' Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (66' Ρομάνο), Θεοδοσουλάκης (83' Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Μιγιέντα (46' Παντεκίδης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Στοϊλκοβιτς (60' Σταυρόπουλος), Τοπαλίδης, Γκιώνης (60' Θωμαϊδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Καντάβε (20' Τριμμάτης), Σέα (46' Γιακουμάκης).

Με πληροφορίες από: Gazzetta