Η βαθμολογία της Super League 2 μετά την πρώτη αγωνιστική: Ποιοι προηγούνται

Η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 ολοκληρώθηκε, διαμορφώνοντας την αρχική εικόνα της βαθμολογίας. Στην κορυφή βρίσκονται τρεις ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη: ο Πανιώνιος, η Athens Kallithea και η Μαρκό, συγκεντρώνοντας από τρεις βαθμούς η καθεμία. Παράλληλα, το ντέρμπι των δεύτερων ομάδων, μεταξύ ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακού Β', έληξε ισόπαλο 1-1 στην Τούμπα.

Οι ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη

Με το δεξί ξεκίνησαν το πρωτάθλημα της Super League 2 ο Πανιώνιος, η Athens Kallithea και η Μαρκό. Οι τρεις αυτές ομάδες ήταν οι μοναδικές που κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρώτη τους νίκη, γεγονός που τις φέρνει στην κορυφή του πίνακα της βαθμολογίας.

Κάθε μία από αυτές τις ομάδες έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς, θέτοντας τις βάσεις για την πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα. Η επιτυχία τους στην πρεμιέρα τις τοποθετεί στις πρώτες θέσεις, δείχνοντας τις αρχικές τους φιλοδοξίες.

Το ντέρμπι της Τούμπας και οι ομάδες με έναν βαθμό

Ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής ήταν αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β' και τον Ολυμπιακό Β'. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Τούμπα και ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

Αυτή η ισοπαλία χάρισε έναν βαθμό σε κάθε ομάδα, τοποθετώντας τον Ολυμπιακό Β' και τον ΠΑΟΚ στην δέκατη και ενδέκατη θέση αντίστοιχα της βαθμολογίας. Εκτός από τον ΠΑΟΚ Β' και τον Ολυμπιακό Β', άλλες επτά ομάδες κατάφεραν επίσης να αποσπάσουν έναν βαθμό στην πρεμιέρα.

Συγκεκριμένα, με έναν βαθμό βρίσκονται ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η ΑΕΛ, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Ζάκυνθος, ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς και ο ΠΑΣ Πύργος, διαμορφώνοντας ένα μεγάλο γκρουπ ομάδων που ξεκίνησαν με ισοπαλία.

Η αναλυτική βαθμολογία μετά την πρεμιέρα

Μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής, η βαθμολογία της Super League 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Πανιώνιος με 3 βαθμούς, ακολουθούμενος από την Athens Kallithea επίσης με 3 βαθμούς, και τη Μαρκό στην τρίτη θέση, έχοντας και αυτή 3 βαθμούς. Ακολουθούν οι ομάδες με έναν βαθμό: ο Πανθρακικός (1 βαθμός), ο Απόλλων Καλαμαριάς (1 βαθμός), η ΑΕΛ (1 βαθμός), η Αναγέννηση Καρδίτσας (1 βαθμός), η Ζάκυνθος (1 βαθμός), ο Νέστος Χρυσούπολης (1 βαθμός), ο Ολυμπιακός Β' (1 βαθμός), ο ΠΑΟΚ (1 βαθμός), και ο ΠΑΣ Πύργος (1 βαθμός).

Τέσσερις ομάδες δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Πρόκειται για την Ελλάς Σύρου, τον Πανσερραϊκό, τη Νίκη Βόλου και τον Αστέρα Aktor Β', οι οποίοι παραμένουν χωρίς βαθμό στον πίνακα της Super League 2.

Το πλήρες πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Οι ομάδες προετοιμάζονται ήδη για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα να ανακοινώνεται. Οι αναμετρήσεις περιλαμβάνουν παιχνίδια σε διάφορες έδρες, με κάποιες να μεταδίδονται τηλεοπτικά.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής έχει ως εξής: Η Νίκη Βόλου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β' στις 16:00, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στις 17:00, ο Πανσερραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα B' ΑΚΤΟR, ενώ την ίδια ώρα ο Νέστος Χρυσούπολης θα φιλοξενήσει τον Πύργο. Λίγο αργότερα, στις 17:30, η Ελλάς Σύρου θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Στις 16:00, ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Τέλος, στις 17:00, ο Πανθρακικός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ Β', ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta