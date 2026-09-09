Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ

Με μια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής αναχώρησε η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών για την Ιταλία, όπου θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την αποστολή, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας λίγο πριν την αναχώρηση.

Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τη θέση του στην τελική 14άδα της εθνικής ομάδας πήρε ο Σταύρος Μούχλιας, ο οποίος θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στους αγώνες που ακολουθούν.

Η αναχώρηση και το ταξίδι στην Ιταλία

Η αποστολή της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Το ταξίδι ξεκίνησε από την Αθήνα, με τελικό προορισμό την Ιταλία, για τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι αθλητές και το επιτελείο ταξίδεψαν αρχικά αεροπορικώς με προορισμό την πόλη της Μπολόνια. Από εκεί, η μετακίνηση προς την Μόντενα, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του Α’ ομίλου, θα γίνει οδικώς. Η Μόντενα θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις της ελληνικής ομάδας.

Οι αντίπαλοι και οι φιλοδοξίες στο Ευρωβόλεϊ

Στον Α’ όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η εθνική ομάδα θα έχει δύσκολες αναμετρήσεις. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Ιταλία, καθώς και τις εθνικές ομάδες της Σουηδίας, της Σλοβενίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας.

Το Ευρωβόλεϊ αποτελεί την κορύφωση ενός μεγάλου και απαιτητικού αγωνιστικού καλοκαιριού για την εθνική ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει την καλύτερη δυνατή πορεία στη διοργάνωση. Παράλληλα, ένας σημαντικός στόχος είναι η διατήρηση της Ελλάδας σε υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι που είναι καθοριστικό για την πρόκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Η αγωνιστική προετοιμασία και οι προηγούμενες επιτυχίες

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις συμμετέχοντας στο European League. Εκεί, η εθνική ομάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση, χάνοντας στις λεπτομέρειες την πρόκριση για το Final 4 της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι Μεσογειακοί Αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν στον Τάραντα. Σε αυτή τη διοργάνωση, η εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο, μια σημαντική επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ.

Το προπονητικό επιτελείο και η ιστορική συμμετοχή

Το προπονητικό επιτελείο που συνοδεύει την εθνική ομάδα αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη. Άμεσοι συνεργάτες του είναι οι Γιώργος Στεφάνου, Κώστας Καρπαθάκης και Μιχάλης Σαρικεΐσογλου.

Επίσης, την ομάδα πλαισιώνουν η στατιστικολόγος Βίκυ Νεντή, ο γυμναστής Λάμπρος Δάνας, καθώς και οι φυσιοθεραπευτές Γιώργος Ζαζάς και Σώζων Μπόγρης. Τη θέση του τιμ μάνατζερ κατέχει ο Παναγιώτης Τσότρας.

Η φετινή συμμετοχή σηματοδοτεί την 18η φορά στην ιστορία της που η εθνική ομάδα ανδρών λαμβάνει μέρος σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση στην οποία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δίνει το παρών. Όλοι οι αγώνες της εθνικής ομάδας θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Σπορ, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta