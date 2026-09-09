Ο Κάρλος Αλκαράθ αποκλείστηκε στα προημιτελικά του US Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον καρπό, αποκλείστηκε στα προημιτελικά του US Open. Ο Ισπανός τενίστας ηττήθηκε από τον Μπεν Σέλτον με 3-2 σετ, ολοκληρώνοντας την πορεία του στην διοργάνωση. Παρά την ήττα, ο Αλκαράθ εξέφρασε την ικανοποίησή του που φεύγει από το τουρνουά υγιής και με το κεφάλι ψηλά.

Η επιστροφή του Ισπανού μετά τον τραυματισμό

Ο Κάρλος Αλκαράθ είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό στον δεξί καρπό του τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βαρκελώνης. Αυτός ο τραυματισμός τον οδήγησε στο χειρουργείο, αναγκάζοντάς τον να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ως αποτέλεσμα του τραυματισμού και της επέμβασης, ο Αλκαράθ απουσίασε από όλα τα τουρνουά που διεξάγονται σε χωμάτινες επιφάνειες και στο γρασίδι. Μεταξύ αυτών των διοργανώσεων ήταν και τα μεγάλα τουρνουά Roland Garros και Wimbledon. Η απουσία του από τα κορτ διήρκεσε συνολικά 139 ημέρες.

Η μάχη των προημιτελικών και το τελικό σκορ

Μετά την απουσία του, ο Ισπανός τενίστας επέστρεψε στις μεγάλες διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο US Open, όπου ήταν ο κάτοχος του τίτλου. Εκεί, αντιμετώπισε τον 23χρονο Μπεν Σέλτον στα προημιτελικά, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στα πέντε σετ.

Ο Σέλτον κατάφερε να επικρατήσει του Αλκαράθ με τελικό σκορ 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7). Η ήττα αυτή σήμανε τον αποκλεισμό του επτά φορές πρωταθλητή Grand Slam από τη συνέχεια του τουρνουά.

Οι δηλώσεις του Αλκαράθ μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κάρλος Αλκαράθ προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοσή του και την κατάσταση της υγείας του. Ο Ισπανός τενίστας τόνισε ότι φεύγει από τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά και αισθάνεται χαρούμενος και υγιής, παρά την ήττα.

Συγκεκριμένα, ο Αλκαράθ δήλωσε: «Φεύγω με το κεφάλι ψηλά, χαρούμενος και υγιής. Έπαιξα εναντίον ενός θηρίου. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι και να προπονηθώ για ό,τι έχει απομείνει. Άλλοτε κερδίζεις και άλλοτε χάνεις».

Η ανάλυση του αγώνα και ο αντίπαλος

Ο Αλκαράθ αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες πτυχές του αγώνα, επισημαίνοντας την ποιότητα του αντιπάλου του. Παραδέχτηκε ότι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία του αγώνα ήταν το σερβίς του Μπεν Σέλτον, το οποίο «σε πιέζει πολύ όλη την ώρα».

Ο Ισπανός τενίστας σχολίασε επίσης την απώλεια ενός κρίσιμου πόντου στο super tie-break, όπου βρισκόταν δύο πόντους μπροστά. «Στο super tie-break, ήμουν δύο πόντους μπροστά, εκείνος σέρβιρε ένα δεύτερο, και έχασα την επιστροφή. Ποιος ξέρει, αν είχε προχωρήσει, μπορεί να είχε αλλάξει την κατάσταση του αγώνα».

Επιπλέον, ο Αλκαράθ στάθηκε στις συνθήκες του αγώνα, αναφέροντας ότι η μπάλα γίνεται «πολύ βαρύτερη τη νύχτα λόγω της υγρασίας και είναι δύσκολο να την χειριστείς». Τέλος, εξήρε την απόδοση του Σέλτον, χαρακτηρίζοντάς τον «θηρίο» σωματικά και προσθέτοντας ότι έπαιξε «έναν πολύ ολοκληρωμένο, πολύ ώριμο αγώνα, γνωρίζοντας πάντα τι έπρεπε να κάνει» και «δεν φαινόταν να έχει καμία αδυναμία».

Η ψυχική ανάκαμψη του πρωταθλητή

Παρά τις δυσκολίες, ο Αλκαράθ περιέγραψε και τη δική του προσπάθεια να παραμείνει στον αγώνα. Συμπλήρωσε ότι μετά το τρίτο σετ, βρήκε έναν τρόπο να επιστρέψει δυναμικά. «Στηρίχτηκα στο πλήθος, εμψυχώθηκα και ανέκτησα την αυτοπεποίθησή μου, και νομίζω ότι κατάφερα να κρατηθώ μέχρι τον τελευταίο πόντο».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ψυχική του δύναμη και την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις, ακόμα και σε έναν αγώνα που τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Αλκαράθ, ως επτά φορές πρωταθλητής Grand Slam, έδειξε την αποφασιστικότητά του μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta