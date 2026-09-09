Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την προσφορά του

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έπειτα από μια εξαετή παρουσία στην ομάδα του Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησαν τον διεθνή γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο 32χρονος αθλητής, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα το καλοκαίρι του 2020, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επισήμως τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, τονίζοντας τη σημαντική του συνεισφορά και την αφοσίωσή του. Στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από τον σύλλογο του Πειραιά, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.»

Ο σύλλογος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του παίκτη κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλώνοντας: «Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.» Η ανακοίνωση κλείνει με θερμές ευχές για τη μελλοντική του πορεία.

Η εξαετής πορεία και οι διακρίσεις του «Κόμπρα»

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς του θητείας στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, γνωστός και με τα παρατσούκλια «Λάρε» και «Κόμπρα», συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας. Ο διεθνής γκαρντ, ο οποίος είναι 32 ετών, υπήρξε βασικό στέλεχος των «ερυθρόλευκων» από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στο δυναμικό τους.

Η κορυφαία στιγμή της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν, ένα επίτευγμα που αναδεικνύεται ιδιαίτερα στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Ο Λαρεντζάκης υπηρέτησε την ομάδα με αφοσίωση και πάθος, στοιχεία που αναγνωρίστηκαν από τον σύλλογο στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του.

Πλούσια συλλογή τίτλων με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Πέρα από την Ευρωλίγκα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πανηγύρισε με τον Ολυμπιακό την κατάκτηση τριών Πρωταθλημάτων Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες επιτυχίες καταγράφηκαν τις σεζόν 2022, 2023 και 2025, αναδεικνύοντας την κυριαρχία της ομάδας στις εγχώριες διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Στη συλλογή των τίτλων του προστίθενται επίσης τρία Κύπελλα Ελλάδος, τα οποία κατακτήθηκαν τις χρονιές 2022, 2023 και 2024. Τέλος, ο «Λάρε» κατέκτησε τέσσερα Super Cup Ελλάδος, στις σεζόν 2022, 2023, 2024 και 2025, συμπληρώνοντας μια πλούσια τροπαιοθήκη με τη φανέλα του Ολυμπιακού και αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο.

Το νέο κεφάλαιο στην ΑΕΚ με τριετές συμβόλαιο

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ, με την οποία έχει ήδη συμφωνήσει για τους επόμενους αγώνες.

Η συμφωνία με την ομάδα της ΑΕΚ αφορά ένα τριετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει απολαβές για τον παίκτη που υπολογίζονται κοντά στα 2.000.000 ευρώ. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον 32χρονο αθλητή, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα ελληνικά γήπεδα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στη νέα του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit