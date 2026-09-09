Πρόβλημα τραυματισμού για τον ΡαϊΚουάν Γκρέι στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα με την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ ΡαϊΚουάν Γκρέι τέθηκε νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού. Ο παίκτης είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολος για τη συμμετοχή του στο Super Cup της Ρόδου, καθώς και σε άλλα προσεχή φιλικά παιχνίδια, γεγονός που επηρεάζει τα πλάνα της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον σύλλογο, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μιλάνο.

Η διάγνωση και η απουσία από τις προπονήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της "ασπρόμαυρης" ΚΑΕ, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι. Αυτές οι ενοχλήσεις οδήγησαν στην ανάγκη για ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, όπου βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ για την προετοιμασία της.

Από τα ευρήματα της μαγνητικής εξέτασης που υποβλήθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ, διαπιστώθηκε πως πάσχει από περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη. Αυτή η διάγνωση σημαίνει ότι ο Γκρέι θα παραμείνει εκτός προπονήσεων για ένα διάστημα που υπολογίζεται σε περίπου δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο παίκτης θα ακολουθήσει ένα ειδικά διαμορφωμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη και ασφαλή επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Εκτός από το φιλικό με την Αρμάνι

Η πρώτη άμεση συνέπεια του τραυματισμού του ΡαϊΚουάν Γκρέι είναι η απουσία του από το προσεχές φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Η ομάδα είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει την Αρμάνι σε φιλική αναμέτρηση το προσεχές Σάββατο, στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους συμπαίκτες του σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία, η οποία αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του συλλόγου. Η απουσία του από τον αγώνα του Σαββάτου είναι επιβεβαιωμένη, καθώς η κατάστασή του δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του σε αγωνιστικές δραστηριότητες.

Αμφίβολος για τα επόμενα τουρνουά

Πέρα από το φιλικό του Σαββάτου, η κατάσταση του ΡαϊΚουάν Γκρέι τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο και για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει μπροστά της τη συμμετοχή στο τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος», το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, η συμμετοχή του Αμερικανού φόργουορντ στο Super Cup, που θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο, βρίσκεται σε αμφιβολία. Το Super Cup έχει προγραμματιστεί για τις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, γεγονός που καθιστά την παρουσία του Γκρέι σε αυτή τη διοργάνωση εξαιρετικά αμφίβολη, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο αποκατάστασης που απαιτείται.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μιλάνο

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται κανονικά στο Μιλάνο, ωστόσο πλέον χωρίς την παρουσία του ΡαϊΚουάν Γκρέι στις ομαδικές προπονήσεις. Η ομάδα προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τον τραυματισμό του παίκτη, ενσωματώνοντας τους υπόλοιπους αθλητές και δοκιμάζοντας τα συστήματά της.

Η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γκρέι δημιουργεί νέα δεδομένα για το τεχνικό επιτελείο, το οποίο καλείται να διαχειριστεί την απουσία του παίκτη. Η διαχείριση αυτή είναι κρίσιμη ενόψει των προσεχών αγώνων και της έναρξης των επίσημων διοργανώσεων, καθώς η ομάδα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta