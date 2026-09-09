Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για τον Σίριλ Ντέσερς, αναμονή για την απόφαση

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης σχετικά με την έφεση που κατέθεσε για τον ποδοσφαιριστή Σίριλ Ντέσερς. Η έφεση αφορά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Νιγηριανός επιθετικός κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η εκδίκαση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026, και οι «πράσινοι» διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για μείωση της ποινής του.

Η εκδίκαση της έφεσης

Η υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς απασχόλησε την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, όπου και εκδικάστηκε η έφεση του Παναθηναϊκού. Η διαδικασία έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026, με την πλευρά του «τριφυλλιού» να παρουσιάζει τα επιχειρήματά της.

Ο Παναθηναϊκός προσδοκά σε μία ευνοϊκή εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει στη μείωση της ποινής του Νιγηριανού φορ. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί είτε τις επόμενες ώρες, είτε την Πέμπτη, το αργότερο όμως μέχρι την Παρασκευή.

Το σκεπτικό της υπεράσπισης

Βασικό επιχείρημα του Παναθηναϊκού κατά την εκδίκαση ήταν ότι η ενέργεια του Σίριλ Ντέσερς, η οποία οδήγησε στην κόκκινη κάρτα, δεν αποτελούσε βιαιοπραγία. Οι «πράσινοι» υποστήριξαν ότι το χτύπημα στον ποδοσφαιριστή Μιχαηλίδη ήταν απλώς μία απώθηση.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του συλλόγου, ο Ντέσερς επιχείρησε να αποκτήσει καλύτερη θέση στον αγωνιστικό χώρο, απωθώντας τον αντίπαλό του. Αυτή η θέση ενισχύεται από το γεγονός ότι στο φύλλο αγώνα η ενέργεια περιγράφεται ως «βίαιη διαγωγή» και όχι ως «βιαιοπραγία», ένα στοιχείο που, όπως τονίστηκε, πιστοποιείται και από το βίντεο του περιστατικού.

Η αναμονή για την απόφαση

Μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης, στον Παναθηναϊκό επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης. Οι άνθρωποι του συλλόγου ελπίζουν πως η ποινή των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε αρχικά στον Σίριλ Ντέσερς θα μειωθεί σε μία αγωνιστική.

Η αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης είναι πλέον έντονη, καθώς αυτή θα καθορίσει την αγωνιστική παρουσία του Νιγηριανού επιθετικού στους προσεχείς αγώνες της ομάδας. Η επιτροπή αναμένεται να γνωστοποιήσει την ετυμηγορία της εντός των επόμενων ημερών.

Ο αντίκτυπος στους επόμενους αγώνες

Ανεξάρτητα από την τελική απόφαση, είναι δεδομένο ότι ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον επερχόμενο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Η ποινή του ισχύει μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία θα καθορίσει τη διαθεσιμότητά του για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η μεγάλη ελπίδα όλων στο «τριφύλλι» είναι ο Νιγηριανός φορ να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ για τον κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί κόντρα στον Παναιτωλικό, και η παρουσία του Ντέσερς κρίνεται σημαντική για την ομάδα.

Οι πιθανές εκβάσεις της ποινής

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η ποινή του Σίριλ Ντέσερς μπορεί να έχει μόνο δύο πιθανές εκβάσεις μετά την έφεση. Είτε θα παραμείνει στις τρεις αγωνιστικές, όπως είχε αρχικά επιβληθεί, είτε θα μειωθεί σε μία αγωνιστική.

Δεν υπάρχει, δηλαδή, το ενδεχόμενο η ποινή να μειωθεί σε δύο αγωνιστικές. Αυτή η διευκρίνιση είναι κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό, καθώς η μείωση σε μία αγωνιστική θα σήμαινε την άμεση επιστροφή του παίκτη στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον αγώνα με την Κηφισιά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta