Ο Ατρόμητος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πέτρο Τσαγδή

Ο Ατρόμητος προχώρησε στην υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο κεντρικό αμυντικό Πέτρο Τσαγδή. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του στην ομάδα του Περιστερίου.

Επαγγελματίας με τη φανέλα του Ατρομήτου

Ο Πέτρος Τσαγδής, ένας 18χρονος στόπερ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Η συμφωνία έχει διάρκεια τριών χρόνων, επιβραβεύοντας την πορεία του στις ακαδημίες του συλλόγου και την προσπάθειά του. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ατρομήτου, πλέον ως επαγγελματίας.

Ο Τσαγδής επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο «29», το οποίο φορούσε και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας. Η υπογραφή του συμβολαίου επισφραγίζει την ένταξή του στην ανδρική ομάδα, αποτελώντας μέλος της για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η περιστεριώτικη ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει την επιβράβευση των «παιδιών» της και την ανάπτυξη της οικογένειας της ανδρικής ομάδας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Πέτρος Τσαγδής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με διάρκεια έως το 2029.

Η ΠΑΕ υπογράμμισε ότι ο Τσαγδής δήλωσε ευτυχισμένος που το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα στο Περιστέρι. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη παιδί της οικογένειας του Ατρομήτου που κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, αντιμετωπίζοντας μια νέα και ξεχωριστή πρόκληση σε επίπεδο ανδρών.

Συμμετοχή στην προετοιμασία και πολύτιμες εμπειρίες

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην καλοκαιρινή προετοιμασία της πρώτης ομάδας του Ατρομήτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες και δούλεψε καθημερινά υπό τις οδηγίες του προπονητή Ντούσαν Κέρκεζ.

Η προσπάθεια και η συνέπεια που επέδειξε ο Πέτρος Τσαγδής ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας στην υπογραφή του επαγγελματικού του συμβολαίου. Πλέον, ο 18χρονος στόπερ δουλεύει σκληρά με στόχο την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του Ατρομήτου.

Οι δηλώσεις του Πέτρου Τσαγδή

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής, ο Πέτρος Τσαγδής προέβη σε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Ατρομήτου, εκφράζοντας τη μεγάλη του ευτυχία και περηφάνια. Όπως ανέφερε, οι κόποι τόσων χρόνων ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσθέτοντας ότι δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλησε να ευχαριστήσει συγκεκριμένα πρόσωπα για την εμπιστοσύνη τους. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Αγγελόπουλο και στον κ. Σπανό. Επιπλέον, ευχαρίστησε τον κ. Αποστόλου, τον οποίο ανέφερε ως τον λόγο που ήρθε στην ομάδα. Τέλος, ευχαρίστησε όλα τα επιτελεία, όλους τους ανθρώπους στον Ατρόμητο, καθώς και όλους τους συμπαίκτες που είχε στο πλευρό του και με τους οποίους έζησε σημαντικές στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta