Η Πεγκούλα προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open, αναμέτρηση με τη Σαμπαλένκα

Η Τζέσικα Πεγκούλα αναδείχθηκε νικήτρια στον αμερικανικό «εμφύλιο» των προημιτελικών του US Open, επικρατώντας της Έμα Ναβάρο με 2-1 σετ. Με αυτή τη νίκη, η Αμερικανίδα τενίστρια εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πλέον, ετοιμάζεται για μια δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα, σε ένα ματς που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο «εμφύλιος» των προημιτελικών

Η αναμέτρηση μεταξύ της Τζέσικα Πεγκούλα και της Έμα Ναβάρο είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την αγωνιστική της διάσταση, αλλά και για το ιδιαίτερο υπόβαθρο των δύο τενιστριών και των οικογενειών τους. Η Ναβάρο, η οποία βρίσκεται στο Νο26 του ταμπλό, ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Πεγκούλα στο σερβίς της.

Η 32χρονη Αμερικανίδα υπέπεσε σε τρία λάθη στο σερβίς της στην αρχή του αγώνα. Η Ναβάρο κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3 games, έπειτα από 50 λεπτά αγωνιστικής δράσης, δείχνοντας τις προθέσεις της.

Η ανατροπή της Πεγκούλα

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με την Τζέσικα Πεγκούλα να ανεβάζει την απόδοσή της. Παρόλα αυτά, καμία από τις δύο αθλήτριες δεν μπόρεσε να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, διατηρώντας την αγωνία ψηλά.

Η καθοριστική στιγμή για την εξέλιξη του σετ ήρθε όταν το σκορ ήταν 4-5. Η Έμα Ναβάρο υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 30-30, δίνοντας στην αντίπαλό της το πρώτο set point. Η Πεγκούλα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, έκανε το 6-4 και έστειλε την πρόκριση σε τρίτο και τελευταίο σετ.

Η «σφραγίδα» της νίκης στο τρίτο σετ

Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, η Τζέσικα Πεγκούλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Με το σκορ στο 3-2, άσκησε πίεση στην Ναβάρο και πέτυχε το break, διαμορφώνοντας το 4-2 υπέρ της. Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε με άνεση το δικό της service game, φτάνοντας στο 5-2.

Λίγο αργότερα, στην δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε για να ολοκληρώσει τον αγώνα, η Πεγκούλα «σφράγισε» τη νίκη με 6-3 games στο τρίτο σετ. Με αυτό τον τρόπο, εξασφάλισε την πρόκρισή της στις τέσσερις καλύτερες τενίστριες της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα.

Ρεκόρ νικών και ημιτελικός με τη Σαμπαλένκα

Η Τζέσικα Πεγκούλα, με την πρόκρισή της, γίνεται η μοναδική γυναίκα τενίστρια στην περιοδεία που έχει κατακτήσει 50 νίκες μέσα σε μία σεζόν, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη σταθερότητά της. Στα ημιτελικά, την περιμένει πλέον η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία χρειάστηκε επίσης τρία σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίντα Νόσκοβα, επικρατώντας με 2-1 σετ.

Η προϊστορία και η ευκαιρία για «εκδίκηση»

Η προϊστορία μεταξύ της Πεγκούλα και της Σαμπαλένκα δείχνει την υπεροχή της Λευκορωσίδας, η οποία προηγείται με 9-4 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν στο US Open, με τη Σαμπαλένκα να έχει επικρατήσει σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το 2024, οι δύο τους είχαν αναμετρηθεί στον μεγάλο τελικό του US Open, με τη Σαμπαλένκα να κατακτά τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 σετ. Έναν χρόνο αργότερα, η τότε Νο1 στον κόσμο απέκλεισε ξανά την Πεγκούλα στη Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά στα ημιτελικά. Τώρα, η Τζέσικα Πεγκούλα θα έχει μία ακόμη ευκαιρία για να πάρει την «εκδίκηση» της και παράλληλα να διεκδικήσει την επιστροφή της στον τελικό του grand slam.

Με πληροφορίες από: Athletiko