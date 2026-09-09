Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία με την ΑΕΚ για τη SUNEL Arena

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έδωσαν τα χέρια, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν επίσημα τη συμφωνία τους για τη χρήση της SUNEL Arena. Έτσι, η ομάδα του Πειραιά θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στην έδρα της ΑΕΚ, στα Άνω Λιόσια, για τους επόμενους μήνες. Η κίνηση αυτή είναι προσωρινή και κρίθηκε αναγκαία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα τη συμφωνία της με την ΚΑΕ ΑΕΚ, μία ημέρα μετά τη συνάντηση που είχαν οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Στη συνάντηση αυτή, συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες του deal, το οποίο πλέον πήρε τυπική μορφή. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν πως θα χρησιμοποιήσουν τη SUNEL Arena, ως προσωρινή έδρα για τους επόμενους μήνες.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε αναλυτικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.»

Η προσωρινή έδρα και ο λόγος της αλλαγής

Η SUNEL Arena, που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια, θα φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), την παραδοσιακή έδρα του Ολυμπιακού. Οι εργασίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την παράδοση του νέου ΣΕΦ.

Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι οι Πρωταθλητές Ελλάδας κι Ευρώπης θα έχουν ένα γήπεδο για να διεξάγουν τις αναμετρήσεις τους. Οι δύο ομάδες θα μοιράζονται το ίδιο γήπεδο για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου το ΣΕΦ παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένο και έτοιμο να υποδεχθεί ξανά την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Οι αγώνες που θα φιλοξενηθούν στη SUNEL Arena

Στη SUNEL Arena θα διεξάγονται οι εντός έδρας αναμετρήσεις του Ολυμπιακού τόσο για την EuroLeague όσο και για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης δήλωσαν τα Λιόσια ως έδρα για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων τους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Η προσωρινή αυτή αλλαγή έδρας αφορά όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας για τους επόμενους μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, όπως αναφέρεται ρητά στην επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ευχαριστίες προς την ΚΑΕ ΑΕΚ και μήνυμα στους φιλάθλους

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία που επέδειξε. Στην ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» τονίζεται η ανταπόκριση και η φιλοξενία της ΚΑΕ ΑΕΚ, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα του Πειραιά κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκαθάρισε στο κοινό της ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ συνεργάστηκε άψογα.

Παρά την προσωρινή αλλαγή έδρας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους της, τονίζοντας ότι η δύναμη της ομάδας είναι ο κόσμος της. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως «η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή», τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως γηπέδου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko