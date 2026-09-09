Έκτακτη γενική συνέλευση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός προχωρά στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αφορά σημαντικά θέματα για το μέλλον του συλλόγου. Κεντρικό σημείο στην ημερήσια διάταξη αποτελεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κάνει λόγο για τη διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30η Σεπτεμβρίου 2026. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τετάρτη, στις 13:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας. Η διεύθυνση των γραφείων είναι επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, στην περιοχή των Βριλησσίων.

Η απόφαση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της. Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων που έχουν τεθεί στην ημερήσια διάταξη.

Τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για την οικονομική ενίσχυση και τη μελλοντική πορεία του συλλόγου.

Πέρα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του καταστατικού, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης διάφορες εγκρίσεις και ανακοινώσεις. Αυτά τα θέματα αναμένεται να συμπληρώσουν την ατζέντα της συνέλευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εταιρικών ζητημάτων.

Διαδικασία σε περίπτωση μη απαρτίας

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την αρχική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2026, οι κ.κ. μέτοχοι έχουν κληθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η επαναληπτική συνεδρίαση έχει οριστεί για την 09η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00.

Η επαναληπτική συνέλευση θα λάβει χώρα στην ίδια τοποθεσία, δηλαδή στην έδρα της εταιρείας, στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, στα Βριλήσσια. Για την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση δεν θα υπάρξει δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, καθώς η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει και αυτή την περίπτωση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα παραμείνουν τα ίδια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των μετόχων

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε στην αρχική της συνεδρίαση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 είτε στην επαναληπτική της συνεδρίαση την 09η Οκτωβρίου 2026, οφείλουν να τηρήσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα της κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων, στα γραφεία της Εταιρείας. Η προθεσμία για την υποβολή αυτών των εγγράφων είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta