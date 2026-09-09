Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή

Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Μανιάτης θα εργαστεί στο εξωτερικό ως ποδοσφαιρικό στέλεχος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του συλλόγου για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής του δομής.

Ο νέος ρόλος και η επιστροφή στα καθήκοντα

Μετά από ένα διάλειμμα ενός έτους, ο Γιάννης Μανιάτης σηκώνει και πάλι μανίκια, αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό πόστο στην Ανόρθωση. Συγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας.

Η ομάδα της Ανόρθωσης, της οποίας προπονητής είναι ο άλλοτε γνωστός ποδοσφαιριστής Μάουρο Καμονεράζι, καλωσορίζει τον Γιάννη Μανιάτη στα νέα του καθήκοντα.

Η πλούσια διοικητική εμπειρία του Μανιάτη

Ο Γιάννης Μανιάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και σε διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών. Πριν την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην Ανόρθωση, είχε διατελέσει General Director του Πανιωνίου.

Επίσης, ο Μανιάτης κατείχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό Β' και του General Director στον Ολυμπιακό Πειραιώς U23. Επιπλέον, είχε εργαστεί και ως διαχειριστής των δανεικών παικτών εν γένει στους Πειραιώτες, καθώς και ως Group Loan Manager για τους Ολυμπιακό, Nottingham Forest και Rio Ave. Αυτές οι προηγούμενες θέσεις του προσέφεραν πολύτιμη εμπειρία σε διάφορα επίπεδα της ποδοσφαιρικής διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, ο Γιάννης Μανιάτης είναι απόφοιτος του Executive Master for International Players (MIP) της UEFA Academy, γεγονός που υπογραμμίζει την ακαδημαϊκή του κατάρτιση στον τομέα της ποδοσφαιρικής διοίκησης.

Η πολυετής ποδοσφαιρική του διαδρομή

Πριν από την ενασχόλησή του με διοικητικά πόστα, ο Γιάννης Μανιάτης είχε μια πολυετή και επιτυχημένη καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Η παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ήταν σημαντική, με συμμετοχές σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο παρελθόν, αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας, τιμώντας τα χρώματα της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις. Επίσης, διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιώς, αναδεικνύοντας τις ηγετικές του ικανότητες και εντός αγωνιστικού χώρου.

Στόχος η ενίσχυση της διοικητικής δομής

Η πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη στην Ανόρθωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας του συλλόγου. Σκοπός είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας.

Η Ανόρθωση επιδιώκει να λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο, υιοθετώντας επαγγελματισμό και μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Η εμπειρία και η κατάρτιση του Μανιάτη αναμένεται να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας νέα πνοή στην οργανωτική λειτουργία του συλλόγου.

Το καλωσόρισμα της Ανόρθωσης

Η διοίκηση της Ανόρθωσης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλωσορίζει τον Γιάννη Μανιάτη στην οικογένεια του συλλόγου. Στην ανακοίνωση, εκφράζονται ευχές για κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Η ομάδα προσβλέπει στη συνεργασία με τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή για την επίτευξη των στόχων της και την περαιτέρω ανάπτυξη της ποδοσφαιρικής της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta