ΠΑΟΚ: Ξεκινάει την Πέμπτη η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με τον Άρη

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το επερχόμενο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, όπου θα υποδεχθεί τον Άρη. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο της Τούμπας. Ο αγώνας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήματος, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη διαδικασία αγοράς και τις προϋποθέσεις εισόδου των φιλάθλων.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Άρη θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί. Αυτή η διαδικασία αφορά τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την περίοδο 2026-27.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν. Η έγκαιρη έναρξη της διάθεσης δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν την αγορά τους.

Λεπτομέρειες για το μεγάλο ντέρμπι

Το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη αποτελεί πάντα ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια για τους φίλους του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:00.

Το γήπεδο της Τούμπας θα φιλοξενήσει αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Η σημασία του αγώνα είναι μεγάλη για τις δύο ομάδες, καθώς διεκδικούν τους βαθμούς που θα τους βοηθήσουν στην πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Η διαδικασία της πώλησης και ο τερματισμός της

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι η πώληση των εισιτηρίων θα σταματήσει με την έναρξη του αγώνα. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος που ενδέχεται να προκύψει, ειδικά δεδομένης της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα την τελευταία στιγμή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέχρι και την ώρα που θα σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του αγώνα.

Η χρήση του Gov.gr Wallet για την είσοδο

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης του Gov.gr Wallet. Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς πρόσβασης των θεατών στις κερκίδες.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή των φιλάθλων στην ανάγκη να έχουν εγκατεστημένο και λειτουργικό το Gov.gr Wallet στις συσκευές τους, καθώς αποτελεί τη μοναδική αποδεκτή μέθοδο για την είσοδο. Η τήρηση αυτής της προϋπόθεσης είναι απαραίτητη για την αποφυγή καθυστερήσεων και προβλημάτων στην είσοδο του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta