Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συγκίνησε μετά το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στο Champions League

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη League Phase του Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ, στην αναμέτρηση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε νικηφόρα μέσα στην “Allwyn Arena”, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να έχει σημαντικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το παιχνίδι, ο 35χρονος Μπρινιόλι δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην πολυετή διαδρομή του και την εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου.

Το ντεμπούτο στην κορυφαία διοργάνωση

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της ΛΑΣΚ με σκορ 1-0. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι βρέθηκε κάτω από την εστία της «Ένωσης» και έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ιταλός τερματοφύλακας, σε ηλικία 35 ετών, πραγματοποίησε αρκετές σημαντικές επεμβάσεις που συνέβαλαν στην επικράτηση της ομάδας του.

Η συμμετοχή του Μπρινιόλι στο παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ Λιντζ προέκυψε λόγω του τραυματισμού του Θωμά Στρακόσια, ο οποίος υπέστη ράγισμα στο χέρι και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για κάποιες ημέρες. Αυτή η ευκαιρία έδωσε στον Ιταλό τερματοφύλακα τη δυνατότητα να εκπληρώσει ένα όνειρο που, όπως ο ίδιος ανέφερε, περίμενε από τα 18 του χρόνια.

Η διαδρομή από τη Serie D

Στο μήνυμά του, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας του, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Τότε, ξεκινούσε την πορεία του από τη Σέριε D, την τέταρτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, έχοντας ένα μεγάλο όνειρο: να φτάσει στην κορυφή. Περιέγραψε αυτόν τον στόχο όχι ως εμμονή, αλλά ως ένα σημείο στο οποίο αφιέρωνε καθημερινά ένα κομμάτι του εαυτού του.

Σχεδόν δεκαεπτά χρόνια μετά από εκείνη την αρχή, αυτός ο στόχος είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Μπρινιόλι τόνισε ότι το επίτευγμα αυτό δεν αποτελεί το τέλος, αλλά ένα νέο σημείο εκκίνησης για την πορεία του. Κοιτάζοντας πίσω εκείνο το δεκαοκτάχρονο αγόρι, δήλωσε ότι θα ήθελε να το αγκαλιάσει με τρυφερότητα.

Το μήνυμα για τα όνειρα και τους στόχους

Ο Ιταλός τερματοφύλακας απευθύνθηκε σε όλους όσοι κυνηγούν ένα όνειρο, ανεξαρτήτως τομέα, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία και δεν πρέπει να συγκρίνει τη δική του με το χρονοδιάγραμμα των άλλων. Αναγνώρισε ότι στην πορεία προς την επίτευξη των στόχων θα υπάρξουν κλειστές πόρτες, λάθη, άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν, καθώς και μέρες που θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόοδος.

Τόνισε ότι δεν εξαρτώνται όλα από τον καθένα και συμβούλεψε να μην κατηγορείται κανείς τον εαυτό του για όσα δεν μπορεί να ελέγξει. Αντιθέτως, προέτρεψε να συνεχίζεται η εργασία πάνω σε όσα μπορούν να αλλάξουν. Ο ίδιος δήλωσε ότι πάντα προσπαθούσε να δίνει το μέγιστο, ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να αναρωτηθεί πώς θα είχαν πάει τα πράγματα αν είχε πιστέψει περισσότερο στον εαυτό του. Επίσης, συμβούλεψε να μην αναζητούνται δικαιολογίες ή εύκολες λύσεις, αλλά να αντιμετωπίζονται τα εμπόδια και να γίνονται αποδεκτά τα λάθη, καθώς αποτελούν μέρος της ωρίμανσης.

Ευχαριστίες σε οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες

Στο συγκινητικό του μήνυμα, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένειά του. Αναφέρθηκε στη γυναίκα του και στον γιο του, χαρακτηρίζοντάς τους ως το ασφαλές του καταφύγιο και το βαθύτερο νόημα αυτού του ταξιδιού. Η στήριξη των αγαπημένων του προσώπων αποτέλεσε, όπως είπε, κινητήρια δύναμη στην πορεία του.

Ευχαρίστησε επίσης τους λίγους φίλους που έμειναν δίπλα του ακόμα και όταν δεν υπήρχε τίποτα για να γιορτάσουν, επισημαίνοντας τη σημασία των αληθινών σχέσεων. Τέλος, απηύθυνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον στήριξαν καθημερινά, σε κάθε προπόνηση, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Τους ευχαρίστησε για τον κόπο που μοιράστηκαν, για μια λέξη την κατάλληλη στιγμή και για το ότι δεν τον έκαναν ποτέ να νιώσει μόνος, τονίζοντας ότι αυτό το επίτευγμα ανήκει και σε αυτούς.

Η αξία της προσπάθειας

Ο Ιταλός τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια σκέψη για την αξία της διαρκούς προσπάθειας. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν κάθε όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αλλά είναι βέβαιος ότι αξίζει να προσπαθεί κανείς μέχρι τέλους, αξιοποιώντας όλο τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Αυτό ισχύει, όπως είπε, ακόμα και στις μέρες που δεν είναι τέλειες, ακόμα και αν η πρόοδος γίνεται με ένα μικρό βήμα.

Η ανάρτηση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηχεί τη σημασία της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της υποστήριξης από το περιβάλλον στην επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta