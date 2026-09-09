Παναθηναϊκός: Η αποστολή των «πρασίνων» για το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Super League, όπου θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:15, και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας, στην οποία καταγράφονται σημαντικές απουσίες.

Η αναμέτρηση και η προετοιμασία

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς αποτελεί ένα εξ αναβολής παιχνίδι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στην έδρα τους, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με στόχο τη νίκη.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, με τους παίκτες να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ δόθηκε έμφαση και στην τακτική. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις τελειωμάτων, προκειμένου η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη για τον αγώνα.

Οι απουσίες του «τριφυλλιού»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του σημαντικούς παίκτες για το ματς με την Κηφισιά. Συγκεκριμένα, από την αποστολή απουσιάζει ο τιμωρημένος Ντέσερς. Η υπόθεση του Ντέσερς εκδικάζεται την Τετάρτη, ωστόσο δεν αναμένεται να αρθεί εντελώς η ποινή του, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτίσει την απουσία του από έναν αγώνα.

Εκτός μάχης βρίσκονται επίσης οι τραυματίες Τσάπρας και Τσιριβέγια, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Επιπρόσθετα, ο Κρίστιανσεν κρίθηκε ανέτοιμος και δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Δανού τεχνικού. Στις μακροχρόνιες απουσίες προστίθενται και οι Ίνγκασον και Παντελίδης, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης.

Η επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, κατέληξε στους παίκτες που θα απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα με την Κηφισιά. Η ανακοίνωση της αποστολής δεν επιφύλαξε εκπλήξεις, καθώς ο προπονητής επέλεξε τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες.

Ο Νίστρουπ έχει καταστρώσει το πλάνο του για την αναμέτρηση, βασιζόμενος στους παίκτες που βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι έτοιμοι να προσφέρουν στην ομάδα. Η τελική επιλογή των ποδοσφαιριστών έγινε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και τις τελευταίες οδηγίες που δόθηκαν στους παίκτες.

Η αναλυτική αποστολή των «πρασίνων»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εξ αναβολής αγώνα με την Κηφισιά περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές:

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη, Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta