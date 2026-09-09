Η προσέλευση στην Allwyn Arena για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League και οι 39 φίλαθλοι της Βιγιαρεάλ

Η Allwyn Arena «κούνησε σεντόνι» για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, με τους φιλάθλους της Ένωσης να δίνουν δυναμικό παρών για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη για τους «κιτρινόμαυρους», ενώ παράλληλα, σε άλλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καταγράφηκε ένα αξιοσημείωτο γεγονός με την προσέλευση των φιλοξενούμενων οπαδών.

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο Champions League το βράδυ της Τρίτης (08/09), ξεκινώντας με το... δεξί την πορεία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα επικράτησε με σκορ 1-0 της ΛΑΣΚ στη Φιλαδέλφεια, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο που σηματοδοτεί την έναρξη της προσπάθειάς της στα «αστέρια».

Ο κόσμος της Ένωσης, για ακόμη μία φορά, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας του, προσφέροντας την αμέριστη στήριξή του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η UEFA, συνολικά 30.221 φίλοι των «κιτρινόμαυρων» βρέθηκαν χθες στην «Allwyn Arena» για να παρακολουθήσουν από κοντά το σύνολο του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Υψηλή προσέλευση στην Allwyn Arena

Η συγκεκριμένη προσέλευση των φιλάθλων στην «Allwyn Arena» κατατάσσει την ΑΕΚ στην πέμπτη θέση ανάμεσα σε όλα τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Αυτό υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και την αφοσίωση του κοινού στην ομάδα, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πίσω από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, στην κατάταξη της προσέλευσης βρίσκονται παιχνίδια όπως το Μπορούσια Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ, το οποίο συγκέντρωσε 77.500 φιλάθλους. Ακολουθούν οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ με 74.858 θεατές, Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι με 49.106 και Λιλ – Μπέτις με 38.587 φιλάθλους.

Ποσοστό πληρότητας και η δεύτερη θέση

Από την άποψη του ποσοστού πληρότητας των διαθέσιμων θέσεων, οι πρωταθλητές Ελλάδας κατέχουν τη δεύτερη θέση. Η προσέλευση στην «Allwyn Arena» οδήγησε σε πληρότητα περίπου 93% του γηπέδου, γεγονός που δείχνει την έντονη παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ.

Μόνο οι Πορτογάλοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την ΑΕΚ σε αυτό τον τομέα, καθώς η προσέλευση στο «Ντραγκάο» για τον αγώνα της Πόρτο έφτασε στο εντυπωσιακό 98,1%. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ισχυρή υποστήριξη που λαμβάνουν οι ομάδες από το κοινό τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ντόρτμουντ

Στον αντίποδα, οι Βεστφαλοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν εκείνοι που δεν κατάφεραν να γεμίσουν το γήπεδό τους, παρά τη μεγάλη προσέλευση που σημειώθηκε στον αγώνα τους. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση αποδίδεται στην φιλοξενούμενη ομάδα, τη Βιγιαρεάλ, λόγω της εξαιρετικά μικρής παρουσίας των οπαδών της.

Αναλυτικότερα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ παρέχει συνήθως περίπου 4.000 εισιτήρια στους φιλάθλους κάθε φιλοξενούμενης ομάδας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα μαζικής υποστήριξης. Ωστόσο, στην περίπτωση των «βερδιμπλάνκος» της Βιγιαρεάλ, η κατάσταση ήταν διαφορετική.

Συγκεκριμένα, μονάχα 39 άτομα ακολούθησαν την ισπανική ομάδα στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Λόγω αυτού του πολύ μικρού αριθμού, οι Γερμανοί διοργανωτές προχώρησαν στη μετακίνηση των Ισπανών οπαδών σε άλλη θύρα του γηπέδου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, η κερκίδα των φιλοξενούμενων, η οποία προοριζόταν για περίπου 4.000 θέσεις, έμεινε εντελώς άδεια, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο θέαμα για ένα παιχνίδι Champions League σε ένα τόσο μεγάλο στάδιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta