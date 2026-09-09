Ο Μπεν Σέλτον απέκλεισε τον Κάρλος Αλκαράθ σε ένα ιστορικό ματς του US Open

Ο Μπεν Σέλτον κατάφερε να ρίξει από τον θρόνο του τον Κάρλος Αλκαράθ στο US Open, επικρατώντας με 3-2 σετ σε ένα μεταμεσονύχτιο θρίλερ που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Η αναμέτρηση, η οποία διήρκεσε τέσσερις ώρες και 28 λεπτά, εξασφάλισε στον Σέλτον μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με αυτό το αποτέλεσμα, είναι πλέον βέβαιο ότι το US Open θα αναδείξει νέο πρωταθλητή στο απλό ανδρών, με τον έναν φιναλίστ να προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Ένα ιστορικό ρεκόρ ολοκλήρωσης αγώνα

Ο αγώνας μεταξύ Σέλτον και Αλκαράθ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Τρίτης (8/9) και δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία του US Open. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον αγώνα που ολοκληρώθηκε πιο αργά από οποιονδήποτε άλλο, καθώς ο άσος που έβγαλε ο Σέλτον και του χάρισε τη νίκη στο super tie break του 5ου σετ, σημειώθηκε στις 3:33 το πρωί της Τετάρτης (9/9), ώρα Νέας Υόρκης.

Το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ είχε σημειωθεί στον προημιτελικό του Γιάνκη Σίνερ με τον Κάρλος Αλκαράθ στη διοργάνωση του 2022, όταν είχε ολοκληρωθεί στις 02:50, τοπική ώρα. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δύο από τα τρία προηγούμενα παιχνίδια του προγράμματος κρίθηκαν επίσης στο super tie break, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Η πορεία του Σέλτον και η πτώση του Αλκαράθ

Ο Μπεν Σέλτον λύγισε την αντίσταση του Κάρλος Αλκαράθ με επιμέρους σκορ 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7). Αυτή η νίκη σταμάτησε την πορεία του Αλκαράθ για την κατάκτηση του 3ου τίτλου του και δεύτερου διαδοχικού στο US Open. Ο 23χρονος Σέλτον περνά για πρώτη φορά στα ημιτελικά του US Open, ενώ σε επίπεδο Grand Slam έχει να επιδείξει και την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά του Australian Open το 2025.

Παράλληλα, ο Αμερικανός τενίστας εξασφάλισε το Νο.4 στην παγκόσμια κατάταξη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ καριέρας. Ο Κάρλος Αλκαράθ, από την πλευρά του, αντιμετώπισε δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς υπέστη και στομαχικά προβλήματα, κάνοντας εμετό.

Στατιστικά στοιχεία και η μάχη των πόντων

Ο προημιτελικός παρουσίασε σχεδόν μοιρασμένα στατιστικά στοιχεία μεταξύ των δύο τενιστών. Στους winners, ο Αλκαράθ είχε 38, ενώ ο Σέλτον 34. Ωστόσο, ο Ισπανός υπέπεσε σε 18 περισσότερα αβίαστα λάθη, με το στατιστικό να δείχνει 53-35 υπέρ του Σέλτον.

Συνολικά, στον αγώνα παίχθηκαν 333 πόντοι, αριθμός που συμπίπτει με την ώρα ολοκλήρωσης του παιχνιδιού, τις 3:33 το πρωί. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ένταση και την ισορροπία της αναμέτρησης, παρά την τελική επικράτηση του Σέλτον.

Αμερικανική μονομαχία στους ημιτελικούς

Στον ημιτελικό, ο Μπεν Σέλτον θα συναντήσει τον συμπατριώτη του Φράνσις Τιάφο, διασφαλίζοντας την παρουσία ενός Αμερικανού παίκτη στον τελικό της Κυριακής (13/9). Οι Αμερικανοί ήδη πανηγυρίζουν για αυτή την εξέλιξη.

Ο Φράνσις Τιάφο πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον επίσης Αμερικανό, Άλεξ Μίκελσεν, επικρατώντας με 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(10-6). Αυτός ο αγώνας, ο οποίος ήταν ο πρώτος χρονικά προημιτελικός του προγράμματος στο Arthur Ashe, διήρκεσε τέσσερις ώρες και 39 λεπτά. Ο 22χρονος Άλεξ Μίκελσεν, στον πρώτο του προημιτελικό σε Grand Slam, προηγήθηκε 2-0 σετ και 5-3 στο 3ο, όμως δεν κατάφερε να σφραγίσει την πρόκριση στο 10ο game.

Με πληροφορίες από: Gazzetta