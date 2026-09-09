Θρήνος στον ελληνικό στίβο για την απώλεια της Φαίης Δημητριάδου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου της 21χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου. Η νεαρή αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο.

Η απώλεια της Φαίης Δημητριάδου, η οποία είχε συνδέσει τη ζωή της με τον στίβο από πολύ μικρή ηλικία, έχει συγκλονίσει τους συναθλητές, τους προπονητές της και ολόκληρη την αθλητική κοινότητα.

Η λαμπρή πορεία στον στίβο

Η Φαίη Δημητριάδου βρέθηκε στα στάδια από την ηλικία των μόλις πέντε ετών, αφιερώνοντας τη ζωή της στον αθλητισμό. Μέσα από τη συστηματική προπόνηση και την αγάπη της για τον στίβο, κατάφερε να διακριθεί στις κατηγορίες Κ16 και Κ18.

Η 21χρονη αθλήτρια αγωνιζόταν στα 400 μέτρα και η πορεία της στον στίβο συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, καθώς είχε αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Το αποτύπωμα στον Γ.Σ. Έδεσσας

Το χαμόγελο, το ήθος και η αγωνιστικότητά της είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας. Η Φαίη παρέμεινε στον σύλλογο για πολλά χρόνια, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι την αναχώρησή της από την Έδεσσα για τις σπουδές της.

Ο Γ.Σ. Έδεσσας χαρακτηρίζει τη Φαίη όχι μόνο ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά και ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως, τονίζοντας τη μακρόχρονη σχέση της με την αθλητική του οικογένεια.

Συλλυπητήρια και θλίψη από την αθλητική κοινότητα

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα». Ο σύλλογος έκανε λόγο για μια ξαφνική και τραγική απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η αναφορά των προπονητών και των συναθλητών της, οι οποίοι σημειώνουν πως η απώλεια ενός νέου ανθρώπου είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα».

Στο πένθος συμμετείχε και η Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου (ΣΕΓΑΣ). Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της 21χρονης αθλήτριας.

Με πληροφορίες από: enikos.gr