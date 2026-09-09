Η νέα πολυτελής έπαυλη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο διεθνής Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, φέρεται να προχώρησε στην αγορά μιας εντυπωσιακής και ιδιαίτερα πολυτελούς έπαυλης στην πόλη του Μαϊάμι. Το κόστος της νέας αυτής κατοικίας ανέρχεται στο ποσό των 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα. Η απόκτηση του ακινήτου συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη μετακόμισή του νοτιότερα, στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου θα αγωνίζεται πλέον για λογαριασμό των Χιτ.

Η έπαυλη, η οποία έχει έκταση σχεδόν 1.100 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να αποτελέσει τη νέα οικογενειακή στέγη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του στο Μαϊάμι. Το εν λόγω δημοσίευμα, όπως αναφέρθηκε, περιγράφει την έπαυλη ως ένα ακίνητο που προκαλεί πραγματικό ίλιγγο λόγω της πολυτέλειας και των ανέσεών του.

Η σημαντική μετακόμιση στη Φλόριντα

Ο «Greek Freak», όπως είναι ευρέως γνωστός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατάφερε να κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση κατά τη διάρκεια της φετινής offseason του NBA. Η απόφασή του να αφήσει το Μιλγουόκι, την πόλη που τον φιλοξένησε για 13 ολόκληρα χρόνια, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα.

Η μετακίνησή του στη Φλόριντα και συγκεκριμένα στους Χιτ σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καριέρα του. Η επιλογή του να μετακομίσει νοτιότερα, σε μια νέα ομάδα, συνοδεύεται πλέον και από την εύρεση της κατάλληλης κατοικίας για τον ίδιο και την οικογένειά του στην ηλιόλουστη περιοχή του Μαϊάμι.

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της έπαυλης

Η πολυτελής έπαυλη που απέκτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην περιοχή Πάινκρεστ του Μαϊάμι και χαρακτηρίζεται από την τεράστια έκτασή της, η οποία ανέρχεται σχεδόν στα 1.100 τετραγωνικά μέτρα. Το εσωτερικό του ακινήτου είναι εξίσου εντυπωσιακό, προσφέροντας πληθώρα ανέσεων.

Συγκεκριμένα, η βίλα περιλαμβάνει οκτώ ευρύχωρα υπνοδωμάτια, δέκα πλήρη μπάνια και δύο επιπλέον WC. Επιπλέον, οι ένοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα προβολών, γνωστή και ως media room, ιδανική για ψυχαγωγία. Στους εξωτερικούς χώρους, η έπαυλη διαθέτει μια μεγάλη πισίνα, ένα χαλαρωτικό τζακούζι, καθώς και έναν αυτόνομο ξενώνα, προσφέροντας πλήρη ιδιωτικότητα και άνεση.

Οι λεπτομέρειες της αγοραπωλησίας

Η απόκτηση της έπαυλης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πραγματοποιήθηκε μέσω μιας εταιρείας που συνδέεται στενά με τους δικηγόρους του, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Νέα Υόρκη. Το ποσό που κατέβαλε η εν λόγω εταιρεία για την αγορά του ακινήτου ανήλθε στα 13,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στην πλευρά του πωλητή, το ακίνητο ανήκε σε μια εταιρεία η οποία λειτουργούσε υπό την ηγεσία του Φουάντ Κράισαν. Την εκπροσώπηση του πωλητή ανέλαβε ο Χουάν Ανικιάρικο, μέλος της JCAS Realty. Ο κ. Ανικιάρικο, όπως αναφέρθηκε στο σχετικό δημοσίευμα, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την αγοραπωλησία, διατηρώντας την εχεμύθεια.

Η περιοχή Πάινκρεστ: Ένας δημοφιλής προορισμός

Η περιοχή Πάινκρεστ στο Μαϊάμι, όπου βρίσκεται η νέα πολυτελής κατοικία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, φαίνεται να αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για αθλητές και προσωπικότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια ακριβώς περιοχή είχε προχωρήσει στην αγορά βίλας και ο Τάιλερ Χίρο.

Ο Τάιλερ Χίρο ήταν ένα από τα βασικά ανταλλάγματα που δόθηκαν στους Μπακς, την πρώην ομάδα του Αντετοκούνμπο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που οδήγησε τον Έλληνα σούπερ σταρ να μετακινηθεί και να αγωνιστεί με τη φανέλα των Χιτ. Αυτό υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τους επαγγελματίες αθλητές.

Το δημοσίευμα που αποκάλυψε την αγορά

Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αγορά της πολυτελούς έπαυλης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι προέρχονται από ένα δημοσίευμα του «The Real Deal». Το συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό που ανέδειξε την είδηση της σημαντικής αυτής απόκτησης, προσφέροντας λεπτομέρειες για το ακίνητο και τη διαδικασία της αγοραπωλησίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta