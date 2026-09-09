Πρώην ταλέντο της Λίβερπουλ αναζητά ομάδα μέσω Linkedin

Ο Όβι Εζαρία, ένα όνομα που ίσως θυμούνται οι φίλοι της Λίβερπουλ, καθώς πριν από χρόνια θεωρούνταν ένα από τα «διαμάντια» του συλλόγου, φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναζήτηση της επόμενης ποδοσφαιρικής του στέγης. Ο 28χρονος μέσος, έχοντας μείνει ελεύθερος, αποφάσισε να επιστρατεύσει ένα ασυνήθιστο μέσο για την εύρεση ομάδας: την επαγγελματική πλατφόρμα του Linkedin.

Τα πρώτα βήματα και η πορεία στη Λίβερπουλ

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από τη Νιγηρία, γεννήθηκε στο Λονδίνο και ξεκίνησε την πορεία του από τις φημισμένες Ακαδημίες της Άρσεναλ. Από εκεί, και όντας ακόμη σε νεαρή ηλικία, μετακόμισε για τη Λίβερπουλ, η οποία είδε στο πρόσωπό του ένα ξεχωριστό ταλέντο. Για αρκετά χρόνια, ο Εζαρία θεωρούνταν ένα από τα πλέον υποσχόμενα «διαμάντια» του συλλόγου, με τις προσδοκίες για την εξέλιξή του να είναι υψηλές.

Η παρουσία του στις ακαδημίες των «Κόκκινων» τον οδήγησε μέχρι την πρώτη ομάδα του συλλόγου, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του τον Νοέμβριο του 2017. Η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ καταγράφηκε σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου, όπου αντιμετώπισε την ομάδα της Λιντς. Συνολικά, ο Εζαρία φόρεσε τη φανέλα των Reds οκτώ φορές σε επίσημους αγώνες, πριν ξεκινήσει μια σειρά από δανεισμούς σε άλλες ομάδες.

Δανεισμοί και η τετραετία στη Ρέντινγκ

Μετά τις πρώτες του εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα της Λίβερπουλ, ο Όβι Εζαρία παραχωρήθηκε αρχικά δανεικός στη Σάντερλαντ, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες και να έχει σταθερότερο αγωνιστικό χρόνο. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένας ακόμη δανεισμός, αυτή τη φορά στην ομάδα των Ρέιντζερς, όπου συνέχισε την προσπάθεια να καθιερωθεί.

Η πιο σταθερή και παραγωγική περίοδος στην επαγγελματική του καριέρα ήρθε από το 2020 έως το 2024, όταν αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ρέντινγκ. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στην ομάδα, ο Εζαρία κατέγραψε συνολικά 127 συμμετοχές, επιδεικνύοντας την αγωνιστική του παρουσία στο γήπεδο. Σε αυτά τα παιχνίδια, συνέβαλε επιθετικά με 9 γκολ και 13 ασίστ, προτού ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και μείνει ελεύθερος από τη Ρέντινγκ.

Η εμπειρία στην Ισπανία και η αναζήτηση μέσω Linkedin

Το 2025, ο Άγγλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με την Οβιέδο, μια ομάδα που είχε μόλις επιστρέψει στη La Liga, προσφέροντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η θητεία του στην ισπανική ομάδα, ωστόσο, ήταν σύντομη, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις οκτώ αγώνες. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσία, ο Εζαρία έμεινε ξανά χωρίς ομάδα, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό στην επαγγελματική του πορεία.

Αντιμέτωπος με τις δυσκολίες εύρεσης συλλόγου στην παραδοσιακή αγορά των μεταγραφών, ο Όβι Εζαρία αποφάσισε να αξιοποιήσει την πλατφόρμα του Linkedin για την αναζήτηση της επόμενης ποδοσφαιρικής του στέγης. Πρόκειται για ένα μέσο που συνήθως χρησιμοποιείται για την αναζήτηση εργασίας σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, ωστόσο ο 28χρονος μέσος το χρησιμοποίησε ως εργαλείο στην προσπάθειά του να βρει συμβόλαιο, καθώς παραμένει χωρίς ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta