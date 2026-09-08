Άρης: Ενδιαφέρον για στόπερ, επαναφορά του Μπρούμα και οι δυσκολίες του Μορόν

Ο Άρης έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, καθώς οι αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας στην συγκεκριμένη θέση είναι εμφανείς. Παράλληλα, οι Πορτογάλοι επαναφέρουν το θέμα του ακραίου επιθετικού Μπρούμα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των «κιτρίνων». Την ίδια ώρα, η υπόθεση του Λορέν Μορόν και η πιθανή μετακίνησή του στην ΑΕ Λεμεσού αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια, κυρίως οικονομικής φύσεως.

Επικέντρωση στην ενίσχυση της άμυνας

Η προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη, καθώς η ομάδα έχει αποδυναμωθεί σημαντικά σε αυτή τη θέση κατά τους τελευταίους εννέα μήνες. Οι συνέπειες αυτής της αποδυνάμωσης έγιναν ορατές στην πρόσφατη βαριά ήττα από την ΑΕΚ, η οποία διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί, ο Άρης αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα στον άξονα της άμυνάς του, υποδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση.

Οι «κίτρινοι» έχουν πλέον εστιάσει τις προσπάθειές τους στην απόκτηση ενός στόπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλο Σίρα, ο Άρης βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με έναν ποδοσφαιριστή για την κάλυψη αυτής της κρίσιμης θέσης. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει μια σημαντική λύση στα αμυντικά ζητήματα της ομάδας.

Η περίπτωση του Μπρούμα και το ενδιαφέρον

Την ίδια περίοδο, η πορτογαλική εφημερίδα Record επανέφερε στο προσκήνιο την περίπτωση του 31χρονου Πορτογάλου ακραίου επιθετικού Μπρούμα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τόσο ο Άρης όσο και η Μποταφόγκο είναι οι δύο ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Μπρούμα ανήκει στην Μπενφίκα, ωστόσο δεν έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα και μάλιστα προπονείται μόνος του.

Ο ίδιος ο παίκτης γνωρίζει ότι το μέλλον του στην πορτογαλική ομάδα δεν περιλαμβάνει κάποια αλλαγή στην κατάστασή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μπρούμα αγωνίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια. Αυτό οφειλόταν σε έναν σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα, επηρεάζοντας την παρουσία του στους αγώνες.

Το ενδιαφέρον της ΑΕ Λεμεσού για τον Λορέν Μορόν

Στο μέτωπο των επιθετικών, ο Λορέν Μορόν φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ΑΕ Λεμεσού. Το κυπριακό σωματείο εξετάζει την περίπτωση του Ισπανού επιθετικού του Άρη, έχοντας ως εναλλακτική λύση και τον Πιερό της ΑΕΚ. Ωστόσο, πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Gazzetta υποδεικνύουν ότι η υπόθεση του Μορόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει, κυρίως λόγω οικονομικών ζητημάτων.

Παρόλο που ο έμπειρος επιθετικός αποτελεί την τέταρτη επιλογή του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τη θέση του φορ, η πιθανή μετακίνησή του στην Κύπρο αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια συνδέονται άμεσα με το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη και την απροθυμία της κυπριακής ομάδας να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του.

Οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη μεταγραφή του Μορόν

Το συμβόλαιο του Λορέν Μορόν με τον Άρη ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ. Η ΑΕ Λεμεσού, από την πλευρά της, δεν προτίθεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος αυτού του ποσού, γεγονός που καθιστά την επίτευξη συμφωνίας ιδιαίτερα δύσκολη βάσει των τωρινών δεδομένων. Η οικονομική διαφορά αποτελεί το βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μεταγραφής θα δημιουργηθούν μόνο εάν η ομάδα της Κύπρου καλύψει το συντριπτικό μέρος του συμβολαίου του παίκτη στον Άρη. Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να αποδεχθεί την προοπτική της μετακόμισης και της αγωνιστικής του συνέχειας στην Κύπρο, κάτι που προς το παρόν παραμένει αβέβαιο και εξαρτάται από την κάλυψη των οικονομικών του απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta