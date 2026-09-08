FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027: Η νέα συλλογή της Panini έρχεται στην Ελλάδα από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.

Η Panini, κορυφαία εταιρεία συλλεκτικών αυτοκόλλητων και trading cards παγκοσμίως, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας συλλογής FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027. Η συλλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο, με την αποκλειστική διάθεση να γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. Οι φίλαθλοι και οι συλλέκτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάρτες με τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς και κορυφαίους συλλόγους και εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο.

Η νέα συλλεκτική εμπειρία

Η FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 προσφέρει μια ολοκληρωμένη συλλεκτική εμπειρία, συνδυάζοντας το πάθος για το ποδόσφαιρο με τη διαχρονική αξία της συλλογής. Η Panini, με την εμπειρία της, επιδιώκει να προσφέρει στους φίλους του αθλήματος κάτι περισσότερο από απλές κάρτες, ενισχύοντας τη σύνδεση με τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η φετινή συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 451 συλλεκτικές κάρτες. Αυτές οι κάρτες έρχονται με ανανεωμένο σχεδιασμό και νέες θεματικές ενότητες, ενώ περιλαμβάνουν και ακόμη περισσότερες ειδικές εκδόσεις. Οι συλλέκτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες κατηγορίες premium καρτών, καθώς και Limited Edition κάρτες, οι οποίες υπόσχονται αποκλειστικές εκπλήξεις σε κάθε φάκελο.

Καινοτομίες και ειδικές εκδόσεις

Μία από τις φετινές καινοτομίες είναι η ενότητα Nightmare XI, ένα ειδικό Halloween-themed subset. Αυτή η πρωτότυπη συλλεκτική εμπειρία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σειρά FIFA 365 ADRENALYN XL™, προσθέτοντας ένα ξεχωριστό στοιχείο στην έκδοση του 2027.

Πέρα από τη φυσική συλλογή, κάθε κάρτα διαθέτει έναν μοναδικό κωδικό. Αυτός ο κωδικός επιτρέπει στους συλλέκτες να επεκτείνουν την εμπειρία τους στον ψηφιακό κόσμο, καθώς τους δίνει πρόσβαση στο επίσημο online παιχνίδι της συλλογής. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τη διαδραστικότητα και προσφέρει μια νέα διάσταση στο παιχνίδι για τους φίλους του.

Διαθεσιμότητα προϊόντων και επικοινωνιακή στρατηγική

Η συλλογή FIFA 365 ADRENALYN XL™ 2027 θα είναι διαθέσιμη σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, σχεδιασμένη να καλύψει κάθε επίπεδο συλλεκτικής εμπειρίας. Μεταξύ των διαθέσιμων προϊόντων περιλαμβάνονται το Starter Pack, το Multipack, το Pocket Tin, το Classic Tin, καθώς και διάφορες ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις.

Η κυκλοφορία της νέας συλλογής στην Ελλάδα θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας. Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια τηλεοπτική καμπάνια, ενέργειες στα digital και social media, συνεργασίες με αθλητικούς creators και influencers, δράσεις δημοσίων σχέσεων, καθώς και διαγωνισμούς. Επιπλέον, θα υπάρξει ισχυρή παρουσία της συλλογής σε σημεία πώλησης πανελλαδικά, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η παράδοση της Panini και η εξέλιξη της συλλογής

Η FIFA 365 ADRENALYN XL™ αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συλλογές της Panini. Η εταιρεία, με περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας στον χώρο των συλλεκτικών, συνεχίζει να εξελίσσει αυτή τη σειρά κάθε χρόνο, προσφέροντας διαρκώς νέες εμπειρίες στους συλλέκτες της.

Η νέα συλλογή του 2027 αποτελεί συνέχεια αυτής της παράδοσης, συνδυάζοντας κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο με εντυπωσιακό σχεδιασμό. Τα καινοτόμα στοιχεία που ενσωματώνονται στη φετινή έκδοση έχουν ως στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω τη συλλεκτική εμπειρία, διατηρώντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων ζωντανό.

Με πληροφορίες από: Reader