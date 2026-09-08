Ο Σπαλέτι παρομοιάζει τον Βολτεμάντε με άλογο: «Είναι σαν ένα Φρισλανδικό»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, προπονητής της Γιουβέντους, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη δήλωση, παρομοιάζοντας τον νεοαποκτηθέντα επιθετικό της ομάδας, Νικ Βολτεμάντε, με ένα άλογο. Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον τρόπο με τον οποίο ο παίκτης έχει προσαρμοστεί στη ζωή στο Τορίνο, παρά το σύντομο διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα. Ο Βολτεμάντε, ο οποίος ήρθε με δανεισμό, έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη Κυριακή.

Η περίεργη παρομοίωση του προπονητή

Ο 67χρονος Ιταλός τεχνικός, Λουτσιάνο Σπαλέτι, σε δηλώσεις του στο «Tuttosport», παρομοίασε τον Νικ Βολτεμάντε με ένα άλογο, συγκεκριμένα με ένα Φρισλανδικό. Ο Σπαλέτι περιέγραψε τον παίκτη λέγοντας: «Είναι αγαλματένιο, εμπνέει λίγο φόβο από σωματικής άποψης, αλλά είναι πολύ γλυκό και αφήνει τους άλλους να τον χαϊδεύουν και να τον ιππεύουν».

Η παρομοίωση αυτή αναδεικνύει την αντίθεση μεταξύ της επιβλητικής σωματικής διάπλασης του παίκτη και του ήπιου χαρακτήρα του, σύμφωνα με τον προπονητή. Ο Σπαλέτι τόνισε πως ο Βολτεμάντε είναι σαν ένα άλογο που του αρέσει να το χαϊδεύουν και να το καβαλάνε, υπογραμμίζοντας την προσαρμοστικότητα και την ευχάριστη διάθεση του νεαρού επιθετικού.

Η άφιξη του Βολτεμάντε στο Τορίνο

Ο Νικ Βολτεμάντε, ένας 24χρονος Γερμανός στράικερ, εντάχθηκε στην ιταλική ομάδα την τελευταία ημέρα της προθεσμίας των μεταγραφών. Η συμφωνία αφορούσε δανεισμό για μία σεζόν από τους «ανθρακωρύχους», όπως αναφέρονται οι πρώην συμπαίκτες του στη Νιούκαστλ.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τον τρόπο που ο επιθετικός από τη Νιούκαστλ έχει προσαρμοστεί στη ζωή στο Τορίνο. Η γρήγορη ενσωμάτωση του παίκτη στο νέο του περιβάλλον φαίνεται να έχει εντυπωσιάσει τον Σπαλέτι, ο οποίος παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Το ντεμπούτο και η εντύπωση

Ο Βολτεμάντε πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γιουβέντους την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στον αγώνα εναντίον της Μίλαν. Εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους «Ροσονέρι», αγωνιζόμενος για περίπου 15 λεπτά.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, ο Σπαλέτι δήλωσε ήδη εντυπωσιασμένος με τις ικανότητες του νεαρού διεθνή. Οι δηλώσεις του προπονητή μετά την ολοκλήρωση του αγώνα υποδηλώνουν ότι ο Βολτεμάντε άφησε θετικές εντυπώσεις, παρά το σύντομο διάστημα που βρέθηκε στο γήπεδο.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναφέρθηκε εκτενώς στα χαρακτηριστικά του Νικ Βολτεμάντε, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με τον προπονητή, ο παίκτης «γίνεται πολύ καλός και στις σχέσεις με τους συμπαίκτες του», γεγονός που δείχνει την ικανότητά του να ενσωματώνεται στην ομάδα.

Επιπλέον, ο Σπαλέτι τόνισε την ικανότητα του Βολτεμάντε να διατηρεί τη σωματική του ισορροπία. «Από τότε που τον γνώρισα χαμογελάει συνεχώς. Είναι τόσο χαρούμενος που είναι εδώ και αυτό είναι ήδη κάτι σπουδαίο», πρόσθεσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας τη θετική του διάθεση.

Όσον αφορά το αγωνιστικό του προφίλ, ο Σπαλέτι σημείωσε: «Με τον Νικ μπορείς να παίσεις την μπάλα στα πόδια του». Εξήγησε ότι ο παίκτης «ξέρει πώς να παίζει οριζόντια και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κάθετα επειδή έχει αυτή τη σωματική διάπλαση και αυτό το ύψος». Ο προπονητής κατέληξε λέγοντας ότι «συνήθως είναι δύσκολο να βρεις αυτούς τους δύο κόσμους στον ίδιο παίκτη», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πληρότητα των ικανοτήτων του Βολτεμάντε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta